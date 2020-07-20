兒童健康照護超級助手 基因檢測第一線把關用藥安全！

孩子被昆蟲咬傷，長輩說，冰箱還有上回消炎止痛的藥水……，慢點！還在用經驗值給孩子用藥？如果不了解藥物引發過敏的風險，或是劑量不適合導致副作用，即使就醫也有可能發生「藥物不良反應」。科技發達、基因解密，基因科學給孩子一輩子受用的堅強守護。

生活當中不使用藥物自然最好，但是，當身體狀況需要用藥時，「用藥安全」成為解除病痛外另一個需要擔憂的未爆彈！隨著基因檢測發達，兒童基因健檢中心透過基因檢測， 把藥物基因體學運用在兒童健康照護上，個人化基因檢測結果就是遠離藥物不良反應的防護網。

「Mom & Dad」華爸和鳥媽就帶著一雙寶貝兒女心心、光光到世基生醫兒童基因健檢中心做了兒童常見用藥基因檢測。本身有生科背景的鳥媽對精準醫療很期待，希望透過基因檢測，幫姊弟倆找出用藥安全的評估參考。

「只需要用棉花棒在口腔取檢體，就完成姊弟兩人第一個健康檢查。」鳥媽說。在孩子成長過程中，多少都會接觸藥物，有時還會選擇成藥，在不了解會不會對藥物過敏？或是就醫時醫師對藥物劑量多寡的斟酌？做過檢測就能夠依據藥物基因體學的四大代謝型，找出個人體質對應的代謝劑量，降低發生藥物不良反應的機率，避免藥害引發健康危機！

真實案例，4歲的小女孩感冒出現發燒症狀，長輩買了成藥急著幫小孩退燒。沒想到燒退了孩子還是很沒有活力，持續好幾天出現強烈的疲倦和黑色大便。就醫檢查後發現血紅素偏低，醫生診斷是消化道出血導致貧血。原來小女孩對於感冒藥當中止痛、解熱的藥物成分屬於「慢代謝型」，具有較高的嚴重腸胃副作用風險。若是能事先了解孩子對常見藥物的基因代謝型，協助醫師評估選擇合適的藥物和使用劑量，就不會讓孩子活受罪。

圖／世基生物醫學股份有限公司 提供

「兒童基因健檢中心」提供基因檢測，服務項目涵蓋兒童常見用藥基因檢測、個人化基因檢測、功能性醫學檢測。兒童常見用藥基因檢測以「藥物基因體學」為基礎，檢測個人的基因差異造成對藥物產生的不同反應，包括對藥物的吸收、代謝以及活性……等等，含括9大科7大類33種常見用藥，一次檢測終身受用，可協助家長做好兒童服藥的安全管理。

鳥媽在拿到心心、光光檢驗報告後，才知道姊弟倆對不少藥物的反應明顯不同，對於藥物的考慮替代也了然於心。但是，無法每回就醫都帶著一整本檢驗報告吧？兒童基因健檢中心用藥小助手APP，將檢測報告隨時帶著走，更支援藥品掃碼，購買成藥時，掃描外包裝盒條碼即可知道對應的服藥建議。

圖／世基生物醫學股份有限公司 提供

迎接個人化醫療與精準用藥新時代，兒童常見用藥基因檢測可說是孩子最重要的第一項健康檢查，越早檢驗越早為兒童健康照護建構完善防護網，是送給孩子健康成長最棒的禮物。

基因檢測對於兒童健康管理的重要 https://juniorgenetics.com.tw/health/