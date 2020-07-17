防竊大作戰！「Home Security AI店家防護」AI智能顧店 安全看得見

台灣中小企業、小商家的數量相當龐大，後疫情時期加上政府「振興三倍券」即將上路，民眾紛紛出門進行各種報復性消費，人潮大量湧現商圈，也讓小店家面臨人力吃緊、店休安全等問題。凱擘大寬頻全新推出店家安全解決方案「Home Security AI店家防護」服務，月付999元起，即可利用AI人像辨識、即時監控店內狀況，搭配最高每年36萬的竊盜損失補償，避免財產損失，為店家帶來全方位安心保障。

凱擘大寬頻「Home Security AI店家防護」，月付999元起，即可擁有AI人像辨識、智能防竊服務，以及最高每年36萬的竊盜損失補償。 圖／侯永全 提供

相較其他品牌服務在告警通知後，都需要請人員到店查看才能知道實際狀況，若一時不察、掉以輕心，還可能誤以為是誤觸警報，反倒讓小偷得逞。凱擘大寬頻的「AI影像告警」利用AI人像辨識技術，可判斷入侵的是人或是動物、其他物件，避免誤判。確認是人入侵後，除了現場蜂鳴警報器會高分貝嚇阻入侵者之外，也會立即以電話、簡訊、APP推播入侵畫面通知店長，只要打開手機透過APP即可直接觀看店內即時畫面，提供最全面、即時的告警通知。另外也會將入侵畫面前後共60秒事件錄影，並上傳雲端方便進行後續報案或留存。平常發生任何消費爭議，也可以靠「Home Security AI店家防護」服務來自保。

店家透過手機即可隨時監看店內現場畫面，若偵測到異狀，也會立即以電話、簡訊、APP推播截圖畫面通知店長。 圖／侯永全 提供

「Home Security AI店家防護」方案內含硬體設備，並提供現場安裝及後續服務。 圖／侯永全 提供

「Home Security AI店家防護」方案提供一條龍的專業服務，除了專人至店內評估安裝監視器位置，也有專人24小時全天服務，同時提供店家防護監控專屬電路。若是不幸遇到竊盜所致之毀損，也會視用戶申辦之方案，獲得每年最高36萬元之竊盜損失補償。每月只要999元起，與其他沒有竊盜損失補償的業者相比，費用更是實惠，特別適合小店家、新創業頭家加入，就像是為了店主們量身打造，輕鬆透過手機顧店防竊，安全看得見。

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