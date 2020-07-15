九歌創辦人蔡文甫辭世 廖玉蕙：上一代出版人的風範

九歌出版社創辦人蔡文甫今日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。蔡文甫集文學家、編輯家、出版家、企業家於一身，其所創辦的九歌出版社，從文學黃金年代走到現在，始終堅守文學崗位、努力挖掘新人。作家廖玉蕙認為，蔡文甫身上洋溢「上一代出版人的風範」，感慨這種風範「現在可能沒有了」。

蔡文甫1926年生於江蘇鹽城，隨國民政府撤退來台，靠苦讀自學離開軍職擔任教職、創作小說，並擔任「中華日報」副刊主編21年。九歌總編輯陳素芳表示，蔡文甫來台時孑然一身，參加寫作班認識王鼎鈞等好友，走上創作之路。他著有長短篇小說集「雨夜的月亮」、「小飯店裡的故事」等廿餘部，以及「天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳」。

1978年蔡文甫創辦九歌出版社，與純文學、大地、爾雅、洪範並稱文學出版界「五小」。陳素芳表示，當時吹起文人開辦出版社的風氣，王鼎鈞向蔡文甫提議「何不開出版社」，蔡文甫擔心好書都被純文學等「四小」搶光了，王鼎鈞告訴他「我寫一本給你」，這就是九歌創業代表作「碎琉璃」。

九歌雖是「五小」中最晚出道的，卻是步履最穩健者。陳素芳表示，蔡文甫面對心儀的作家，會鍥而不捨地「追書」。他每天為張繼高剪報、帶梁實秋吃遍小吃，兩位大作家在他的殷勤攻勢下，成為九歌招牌作家。

蔡文甫不只固守文學陣線，也勇於接受挑戰。他因應新時代潮流開設子公司健行文化、天培文化，打造少兒文學獎、並創設九歌文教基金會為文學服務。他過了九十歲，依然天天進辦公室，工作到生命最後一刻。