樂生陸橋爭議 陳時中：不再抗告、依法行事

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎／台北報導
樂生療養院上周四舉行開工儀式爭議，衛福部長陳時中昨天親自說明。 記者陳婕翎／攝影
樂生療養院上周四舉行開工儀式爭議，衛福部長陳時中昨天親自說明。 記者陳婕翎／攝影

台北高等行政法院日前裁定「樂生懸空陸橋入口工程」暫停施工，事隔二天院方委託承包商仍舉辦開工

儀式，引發青年樂生聯盟與聲援者「六步一跪」前往衛福部抗議，呼籲「立即停工、放棄抗告」。衛福部長陳時中昨天說，「不再抗告，再待判決依法行事」。

衛福部原訂七月十七日針對樂生園區舉辦檢討會，但會議突然提前到昨天，被樂生青年認為是「陰謀」。陳時中說，絕對不是陰謀，主要是法院七日做出判決，衛福部八日收到公文，認為應盡快請各界提出意見。

陳時中說，上周四舉辦開工儀式並非跟法院唱反調，主要是得標廠商依合約須在六月底前開工，有開工儀式，但實際上沒有「動工」。

陳時中說，很遺憾樂生青年昨沒參加會議，但會中有參酌他們提出的建言。昨天會議，樂生療養院住民也表達他們的看法，他們最在意的是靈骨塔位置，及未來修建時，不希望搬離現在的住所。陳時中說，未來將會修訂標案內容，以可提供邊修建、邊住人的建築方式為主。

樂生青年昨透過臉書回應，肯定陳時中勇於任事不提抗告，樂生院民能在熟悉家園安養天年，是他們長年訴求，讓院區完整重建就是彌補過去因錯誤工程所造成的傷害，也希望陳時中有機會可到樂生走一遭，讓樂生爭議可獲解決。

陳時中 青年 衛福部 樂生療養院

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