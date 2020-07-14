陳時中親自說明樂生爭議 強調不再抗告、依法行事

台北高等行政法院7月7日針對「樂生懸空陸橋入口工程」裁定暫停施工，事隔二天院方委託承包商仍舉辦開工儀式，青年樂生聯盟與聲援者昨以「六步一跪」的方式前往衛福部表達抗議，籲衛福部「立即停工、放棄抗告」，衛福部長陳時中今親自出面表示，「不再抗告，再待判決依法行事」。

衛福部樂生療養院舊院區，興建於日治時期，早年收容痲瘋患者，為台灣早年公衛歷史重要文化資產，不過，樂生療養院規畫施作「樂生療養院入口意象工程」，將改變原先的容貌，民間團體認為該工程未經環評，對院方提起公民訴訟，上周二裁定暫停施工，但院方卻仍在上周四舉辦開工儀式。

青年樂生聯盟等一行人昨為表達抗議，從行政院以「六步一跪」方式前往南港衛福部抗議。但一行人抵達衛福部時，負責管理部立醫院的醫福會執行長未親自出面，由科長黃文鎮代為接待，抗議一行人最後未將陳情書遞出，也引發爭議。

陳時中今天下午親自為樂生事件出面說明，上周四承攬工程的包商，舉辦開工儀式，並非是在跟法院唱反調，主要是得標的廠商依合約六月底就可以開工，礙於合約二周內開工的壓力，才會產生誤會，他強調，雖然舉辦開工儀式，實際上並沒有「動工」。

原訂7月17日針對樂生園區做一檢討會，但會議提前，被樂生青年認為衛福部提前開會是「陰謀」，陳時中解釋，絕對不是陰謀，主要是因應法院7日做出判決後，8日衛福部收到公文，認為應該要盡快讓各界提出意見，才會提前於今天開會。

陳時中表示，也很遺憾今天的會議樂生青年沒有來參加，不過會議中有參酌他們先前提出的建言，今天的會議中，樂生療養院有7位住民參與，表達他們對於未來興建的一些看法，他們最在意的應該是靈骨塔的位置，以及未來修建時，不希望搬離現在的住所。

陳時中表示，修建時建築體內仍有住人，許多包商都表達有困難，不過，也採納這樣的意見，未來將會修訂標案的內容，以可以提供邊修建邊住人的建築方式為主，也就是「半半施工」一半住人、一半施工。