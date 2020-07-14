一件襯衫／楊丞琳暢談感情觀 「不要逼自己完美，因為完美不好看」

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了楊丞琳作為節目第五集的來賓，透過與主持人黃山料的對談，楊丞琳也袒露了她過去的傷痕以及現在的感情觀，從訪談中可以看到一個女孩蛻變為女人的過程，剛過完36歲生日，今年出道20年，楊丞琳決定不逼自己完美，因為完美不好看。

「一件襯衫」過去曾做過許多關於30歲女人的企劃，三十歲是女孩成為女人的分界點，在成長過程中我們學會不讓自己受委屈，在愛情裡全然地做自己，深愛時揮灑所有熱情去愛，不愛時就果斷地走遠。

從楊丞琳的人生故事，一件襯衫整理出了3個找到真愛、維繫長久感情的的秘訣，給那些正在尋找真愛的人們，告訴你們其實並不孤單。

傷痛是成長的動力，只有在摩擦過後

才能走到夢想和愛情的終點

今年是楊丞琳出道邁入第20年，在成名之前她曾歷經被拒絕、被貶低，那一個躲在暗處哭泣的嬌小身影，至今想起還是會讓她落淚。熬過無數個質疑的眼光， 只為了在舞台上擁有一個證明自己的機會。

20年過去，我們看著她從女孩變女人，我們都住在彼此的青春裡，長大的過程難免受挫，但要傷過、痛過才懂得享受擁有的美好。

果斷放下、忠於自己

才能找到適合相處的距離

楊丞琳說，她從不讓自己在關係裡受委屈，她會果斷放下，從不猶豫，她見不得難堪的自己。

對於不適合的關係，我們往往會把自己的姿態壓低再壓低，所有的貼心與溫柔，也只是為了不讓關係產生裂隙，久而久之，我們會為微小忘記自己的模樣，甚至失去愛的勇氣。其實放手，並不是因為不在乎，而是體諒對方，也珍惜自己。在茫茫人海中遇見他，只是再把他還給茫茫人海。忍著眼淚，帶著祝福，放手讓他走向屬於他的幸福。

楊丞琳說：「不要逼自己完美，因為完美不好看」。 圖／《一件襯衫》授權提供

堅定地丟掉那些質疑你的

真正愛你的，才夠格擁有你的真心

今年36歲的楊丞琳，還保有少女的骨氣，和成熟的世故，足夠了解自己，同時保有自己，可以忽略那些質疑的聲音。所有的改變，都將更忠於自己；所有的不變，都讓人更加珍惜。

如果面對眼前那個我們以為深愛的人，卻無法成為自己，那麼他愛的或許不是真正的妳。學會把最珍貴的自己，留給最珍愛的人。所謂的成熟是，傷過、痛過才會懂得。我們努力地想要變得完美，或許人生就能少點遺憾，但站在終點等你的是一個人，不是一群人。過去的逝去，都是為了走往真正的幸福。

楊丞琳說：

「不要逼自己完美，因為完美不好看。」

要成為那個最好的自己，溫柔的時候我能包容你所有的不夠好，撒嬌的時候我就是最任性優雅的大貓。在相遇之前，我們都要把自己照顧好，為了讓那一天，成為往後的每一天。

維持長久關係的秘訣

因為倔將的忠於自己

一件襯衫創辦人黃山料，於訪談結束後在臉書上留下感言：

（以下節錄自黃山料的Facebook）

丞琳身邊的感情，都是長久的關係。 「跟了她10幾年的頭號粉絲、出道時的貴人恩師、20年的摯友瑋柏、一輩子的支柱 - 母親」 擁有雋永的情誼，不是毫無理由的。 她總是倔將的忠於自己 知道自己的珍貴，知道自己的好，所以她36年來的歲月裡，能等。 等一個真正看見自己潛力的貴人 等一份互相珍惜的友誼 等一群真正欣賞她的群眾 等一位真正愛她本質的另一半 因為珍重自己，所以有本事等待。 「好人緣」 不是滿足身邊每個人對你的期待 而是任性的實踐自己，剛剛好碰上他們就是喜歡任性的你。 有一本書是這樣說： 「若你委屈自己，任誰都能刻薄你。」 我也告訴自己：「體貼」是一份珍貴的人格特質，千萬不要讓這麼好的自己被踐踏了。 那些因為小事而苛責我的 那些曾經刺痛我的 那些會讓我變得脆弱的 都將堅定我的心性 至於也正在經歷「不成熟感情」的你們，如果因為現實因素，逼不得已只能放手⋯，那我想和你們說：「一段關係的結束，並不是什麼大事，只要越來越清楚自己要的是什麼、屬於自己的幸福是什麼模樣、適合自己的關係是什麼，那就夠了。」 每一段感情的結束，都是認識自己的過程 至少，我們朝著幸福更前進了一步。 最後 謝謝丞琳，祝妳36歲生日快樂。 聊天的過程像是讀了一本溫暖又深刻的書 謝謝妳讓我懂了： 就算我們被否定了，也不會難過，因為我們會在其他地方繼續成為自己。 謝謝妳教會我： 做自己的路是很孤獨的，但你有更大的機會，遇見生命中真正喜歡你、也懂你的另一半。 謝謝妳提醒了我： 選擇放手，不代表不在乎了，是因為你能體諒對方，也更了解什麼樣的關係是對彼此最好的。

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了楊丞琳作為節目第五集的來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供

授權來源：黃山料粉絲專頁

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁