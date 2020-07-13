台灣治安全球第2佳 警署：持續努力
全球資料庫網站今天公布2020年中各國犯罪/安全指數排名，台灣安全指數高居第2名。警政署對此指出，「治安沒有最好，只有更好」，將不斷努力、積極研擬治安對策回應。
全球資料庫網站Numbeo資訊今天公布2020年中各國犯罪/安全指數（Crime/Safety Index）排名，在133個國家地區裡，第1到第3分別為卡達、台灣、阿拉伯聯合大公國，倒數第1到第3分別為委內瑞拉、巴布亞紐幾內亞、南非。
對此，警政署下午回應表示，警察使命就是守護人民，確保民主社會的發展，營造安全無虞的環境，有信心也有能力讓全國民眾安居生活。
「治安沒有最好，只有更好」，警政署指出，這是警察不斷努力的目標，將持續視國內治安情勢調整各項策略，並積極研擬對策，以回應民眾對政府治安維護的期待。
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