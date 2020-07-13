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警察防疫尖兵獲表揚 蘇貞昌鞠躬致謝

中央社 / 台北13日電

台灣疫情趨緩，行政院長蘇貞昌今天特別表揚24個警察機關團體，感謝全國警察同仁在防疫期間執行防疫勤務的辛勞，才能讓國內進入防疫新生活，他並轉述總統蔡英文也給予肯定。

蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，由24個警察機關團體、共104名防疫尖兵代表全體警察同仁接受表揚。

他致詞表示，這次疫情影響全球，台灣防疫表現也獲全球肯定及敬佩，這是許多人支持、努力的成果，尤其警察同仁從守護國門的第一關，到入境後的隔離、防疫及追查趴趴走者，以及相關假訊息破獲及各種防疫物資保管運送等，第一線的辛勞全國都看見。

蘇貞昌說，蔡總統對於警方辛苦地防疫表現，也給予肯定及感謝，他今天代表政府鞠躬敬禮「謝謝你」。

他指出，現在有逾8成民眾肯定警方表現，這也是執政團隊所感受到的，警察保護國人同胞，讓政府順利執行公權力，所以政府也同樣要保護、支持警察，他上任以來，對於警察所需人力、資源及要破除障礙，都無不盡力，蔡總統也全力支持。

獲獎的彰化縣警察局代表、刑事警察大隊副大隊長楊承璋會後接受媒體聯訪表示，轄內先前獲知有確診死亡個案後，在36小時內協助清查出感染源為浙江台商，減少社區感染恐慌；其次，也協助清查到死者有4名親友確診，立即隔離及避免疫情散布，共動員60名警力防堵。

獲獎的高雄市警察局代表、苓雅警分局偵查隊長陳冠宇說，春節期間接獲高雄市衛生局通報，指疑有曾去高雄金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）的台商確診，立即展開其路線追查及手機通聯狀況交叉比對，依時序表進行防疫作為，迅速安定高雄市民民心。

依據警政署資料顯示，警方在防疫工作期間的各項防疫作為滴水不漏，包括協尋居家檢疫（隔離）失聯者共956人；配合民政、衛政單位執行智慧科技輔助居家隔離（檢疫）計18萬9920人次；複查確診案例接觸史81案。

此外，投入邊境管制防疫警力近33萬8000多人次；進駐集中檢疫場所安全維護處所計24處，進駐警力目前606人，累計出勤警力6萬3585人次；偵處假消息為575件，以及其它防疫相關事項等，全心協助防制疫情擴散，守護國人健康安全。

警察 疫情 蘇貞昌

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