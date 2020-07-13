車站買糕餅做公益 阿中、美花代言

台北車站13日化身市場，有梅干扣肉、客家小炒的創意漢堡業者、來自台中的經典太陽餅、老婆餅等攤販展示，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花及衛福部長陳時中特別出席代言，呼籲民眾「一起吃糕餅，振興經濟又能做愛心。」7月份購買糕餅，店家會將10%所得捐給醫護及弱勢團體。

吃糕餅做愛心

「民眾每買一次糕餅，商業公會就捐一筆。」與糕餅公會促成此活動的民進黨立委何欣純13日在台上大聲呼籲，邀全國民眾響應，一起幫助弱勢家庭。她說：「疫情期間很多人工作不太穩定，邊緣戶家庭也增加，需要社會更多關注。」現場有逾70家的糕餅業者出席擺攤，包括梅干扣肉漢堡、經典的太陽餅及老婆餅等。

糕餅公會全國聯合會理事長周子良則表示，烘焙業是一個用溫度及手藝傳遞愛心的行業，這次特別號召全國超過百家的糕餅業者將7月份振興期間的10%捐給醫護單位及弱勢團體，「民眾買得愈多，付出的愛心就愈多，這也是我們舉辦的目的。」

「宴請外賓的時候，最愛吃的就是糕點。」經濟部長王美花則稱讚說，台灣糕餅不但品質好，也是具有本土文化的產品，「說實在的也真的是很便宜。」她也邀請民眾共襄盛舉，讓烘焙業可以持續做出讓觀光客留下深刻印象的產品。

創意釀商機

現場業者在介紹梅干扣肉漢堡時，行政院副院長沈榮津也大讚有創意。他致詞時說：「趁現在疫情比較趨緩，希望我們的內需利用這次機會炒起來，大家用心用巧思帶來新商機，希望民眾都能變常客，常客變粉絲。」

「吃甜甜、很會生。」衛福部長陳時中幽默以台語說道：「本來想說糕點不在我的業務範圍內，跟我有什麼關係，但後來想想關係大了，因為防疫大家心情比較悶，吃甜點可以讓心情比較好。」一路戴著口罩的他，也不忘提醒民眾要保持防疫習慣，也活潑地示範從下往上把口罩掀起然後咬一口糕餅。

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