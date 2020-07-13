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治安事件頻傳 蘇貞昌：總統憂心我難過

中央社 / 1台北13日電
行政院長蘇貞昌上午在內政部長徐國勇與警政署長陳家欽陪同下出席警政署舉辦「警察防疫尖兵」表揚。記者蘇健忠／攝影
行政院長蘇貞昌上午在內政部長徐國勇與警政署長陳家欽陪同下出席警政署舉辦「警察防疫尖兵」表揚。記者蘇健忠／攝影

國內疫情解封，行政院長蘇貞昌今表揚「警察防疫尖兵」，他指出，近期舞廳鬥毆治安事件頻傳，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警察局長要負責，努力讓人民安居樂業。

蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，他致詞時先肯定全國警察同仁在防疫期間執行防疫勤務的辛勞，也表示感謝。

他提到，自己昨晚和總統蔡英文有很長時間的談話，涵蓋各方面，其中包括談到警察，蔡總統相當肯定和勉勵，但隨即話鋒一轉，近來大家看到比較多的治安事件，蔡總統昨天對此感到憂心，他感到很難過。

蘇貞昌指出，稍早行動劇內提到刑法聚眾鬥毆修法後，警察各方面執法應該更有利，怎麼還會有人完全無視警察辛勞和國家法律，竟然有人開槍、甚至10天開2次。

他表示，自己曾說過，在夜店、舞廳發生鬥毆治安事件，警察局長要負責，他不願意再講第二次，但為何同一地點，自己去年11月才講過，現在又發生，打架都不可以，現在還在舞廳門口砍死人，這還得了，讓警察長年的辛苦抹上一筆難堪。

「我覺得獎勵要從底層開始，但究責要從負責一個縣市的局長和相關負責主管」，蘇貞昌說，警方為何不能對相關治安、訊息無法掌握好，業者始終如此囂張、不怕警力，認為警方要拿出決心和能力，不要再有這種憾事發生，希望各縣市警察局長好好努力、堅守崗位。

台南市日前發生幫派分子因在舞廳敬酒起糾紛，雙方互開10多槍；高雄市10日也發生舞客消費口角衝突，一名男子遭人持刀刺傷送醫不治。警政署11日表示，針對近期數起槍擊與舞廳持刀殺人案件，已通令各縣市警察局加強轄區治安維護。

警察 蘇貞昌 蔡英文

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