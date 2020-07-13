治安事件頻傳 蘇貞昌：總統憂心我難過

國內疫情解封，行政院長蘇貞昌今表揚「警察防疫尖兵」，他指出，近期舞廳鬥毆治安事件頻傳，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警察局長要負責，努力讓人民安居樂業。

蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，他致詞時先肯定全國警察同仁在防疫期間執行防疫勤務的辛勞，也表示感謝。

他提到，自己昨晚和總統蔡英文有很長時間的談話，涵蓋各方面，其中包括談到警察，蔡總統相當肯定和勉勵，但隨即話鋒一轉，近來大家看到比較多的治安事件，蔡總統昨天對此感到憂心，他感到很難過。

蘇貞昌指出，稍早行動劇內提到刑法聚眾鬥毆修法後，警察各方面執法應該更有利，怎麼還會有人完全無視警察辛勞和國家法律，竟然有人開槍、甚至10天開2次。

他表示，自己曾說過，在夜店、舞廳發生鬥毆治安事件，警察局長要負責，他不願意再講第二次，但為何同一地點，自己去年11月才講過，現在又發生，打架都不可以，現在還在舞廳門口砍死人，這還得了，讓警察長年的辛苦抹上一筆難堪。

「我覺得獎勵要從底層開始，但究責要從負責一個縣市的局長和相關負責主管」，蘇貞昌說，警方為何不能對相關治安、訊息無法掌握好，業者始終如此囂張、不怕警力，認為警方要拿出決心和能力，不要再有這種憾事發生，希望各縣市警察局長好好努力、堅守崗位。

台南市日前發生幫派分子因在舞廳敬酒起糾紛，雙方互開10多槍；高雄市10日也發生舞客消費口角衝突，一名男子遭人持刀刺傷送醫不治。警政署11日表示，針對近期數起槍擊與舞廳持刀殺人案件，已通令各縣市警察局加強轄區治安維護。