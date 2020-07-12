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聯合報一周大事7/5~7/11
國內：
5日：海軍陸戰隊3日在高雄左營外海舉行聯合登陸作戰操演發生膠舟翻覆意外釀兩死，擔任演訓裁判官的海軍教準部少校楊昌霖今被發現在營區疑似輕生。
7日：行政院長蘇貞昌宣布，全國中小學約十萬間，將在2022年夏天前全面裝設冷氣，中央會視地方財政狀況分五級補助7成至9成經費。
9日：行政院長蘇貞昌在行政院會裁示，籌編約2千億元的「紓困3.0」特別預算，挽救製造業、觀光運輸業等衰退產業的「災情」，預計2周後在行政院會中提出，送請立法院審議。
國外：
7日：美國已致函聯合國，告知自明年七月六日起退出聯合國世界衛生組織（ＷＨＯ）。美國眾院議長波洛西抨擊川普政府此舉「愚蠢無知」，削弱國際對抗病毒的努力。
10日：南韓首爾市長朴元淳9日上午留下遺書後失蹤，警消大舉搜尋後，10日凌晨在首爾北嶽山尋獲其遺體，享壽64歲，據信應為自殺，原因或與前秘書指控他性騷擾有關。
10日：新加坡今天舉行國會大選，破紀錄的11個政黨角逐93席。新加坡總理李顯龍率領的人民行動黨（PAP）獲得61.2%的選票，奪下國會近9成議席（83席），繼續一黨獨大。
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