聯合報一周大事7/5~7/11

農委會主委陳吉仲宣布，將修改農地種電的法規，嚴格審查把關。光電板已在全台攻城掠地，農委會的宣布來得有點晚，但遲到總比不到好，生態團體肯定陳主委的決心，但也憂心「有跟經濟部講好了嗎？」萬一2025年再生能源的目標告急，農委會能守得住最後防線嗎？

2020-07-11 04:52