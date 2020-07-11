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知名航空代理驚傳裁員 飛達旅遊證實：最多不超過1/3

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
飛達旅遊傳要裁員。圖／取自飛達旅遊官網
飛達旅遊傳要裁員。圖／取自飛達旅遊官網

又有旅行社要裁員。知名外籍航空在台總代理、飛達旅遊傳出裁員消息，本報記者求證飛達旅遊董事長特助黃明琦，她說，上周已陸續和員工在談資遣和留職停薪事宜，會針對每個人做最妥適安排，資遣比例不會超過政府規定也就是三分之一。

飛達旅遊主要有三大業務，一是卡達、酷鳥、酷航和大溪地航空等國際航空的總代理，同時也是貨運和國外鐵路旅遊總代理。實際點進官網就會發現頁面正販售歐洲點對點火車票，提供在線購票服務。未料，受到疫情影響還是得走向裁員之路。

黃明琦說，由於幾乎全部業務都是做國際旅遊，全球疫情嚴峻之下，受到很大影響，雖曾申請紓困，但考量年底前出境市場復甦機率不高，也遲未看到紓困3.0方案，一系列的安排跟人力都要做調整。

黃明琦說，公司共有70多名員工，每名員工都會面談，做最適合的安排，每個安排都不太一樣，會把影響降到最低，上周已經陸續在談這塊，目前資遣比例未定，但最多不會超過政府規定的三分之一。

一名不具名的飛達員工表示，疫情關係，近幾個月工作量減少許多，去年「是加班加得要死，今年連班都不用加」。知道裁員也不是公司期望看到的結果，是真的苦撐了一段時間才決定的。當然也會覺得可惜，畢竟這是一家福利不錯的公司。

他說，目前公司陸續安排面談，如果辦理留職停薪，還要負擔房租，比較不合適，所以選擇被資遣，至少還有資遣費以及政府補助的費用可以拿，相對而言比較不需要擔心留職停薪期間的開銷支出問題。

他也說，免不了公司留下來的人員必須跨部門合作，學習不同部門的工作內容，會有一段辛苦的路要走。

民眾陳先生說，當初去德法奧旅行時定調為火車旅遊，當時就是選飛達旅遊，過程都很順利，聽到可能要裁員覺得非常可惜，是很棒的公司，也是每次去歐洲鐵道旅遊的首選，希望優質的旅行社都可以撐過疫情這一關，出境旅遊都能夠趕緊恢復以往的生機。

資遣 疫情 卡達

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