醫材差額上限風暴 吳明彥：1679萬人權益被犧牲

原定8月1日實施的醫材差額給付上限新制，在醫界、消費者反彈怒火下，衛福部決定暫緩實施。為何事件演變至此？台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥直言，優秀醫療團隊、年輕醫師看不到未來、1679萬人有買醫療商業險民眾權益被犧牲，都是壓垮駱駝最後一根稻草。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥直言，醫材差額上限引反彈，在戰術和戰略都出錯。 圖／張念慈 提供

醫材差額上限引反彈 衛福部做錯兩件事

衛福部長陳時中挾帶抗疫成功高人氣，推動醫材差額上限新制，卻差點跌下神壇。吳明彥分析，這是在戰略和戰術上都錯了。戰略部分，防疫期間醫師情緒緊繃到最高點，新制在｢不對的時間，想推對的政策｣讓有功的醫師、科別收入減少，更讓年輕醫師看不到未來，當然引發反彈。

戰術部分，健保署只對外宣稱國內醫材比國外貴，卻未提到台灣開刀技術費只有歐美六分之一、香港四分之一，要培養好的醫療團隊，卻不能用市場行情去聘請他們，只會讓優秀人才流失；新制又試圖一次到位，影響幅度太大，終造成劇烈反擊。

醫材差額訂上限 好醫材、新技術的流失

吳明彥表示，台灣藥品價格在國際沒有競爭力，已導致最好的藥品不願進台灣，或落後各國好多年。醫材差額定上限制度，更讓醫界普遍擔心，品質好的醫材不願被剝削，只好離開台灣，醫師除失去學習新醫療技術的機會，想得到更好照顧的病患也喪失選擇權。

更嚴重的是，新醫療技術無法進步，或最好的醫療團隊無法使用最好的材料，將不利台灣推動國際醫療。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥憂心，醫材差額設上限恐造成好醫材、新技術的流失。 圖／張念慈 提供

病患醫療選擇權受損 真的嗎

健保署強調，醫材差額自付設上限，僅針對「民眾自付差額特材」，不會影響「全額自費醫材」，不用擔心劣幣驅逐良幣現象。

吳明彥搖頭表示，以人工水晶體為例，原本就會因高低品質不同而有不同收費標準，未來有創新研發能力的原廠，在不公平競爭規則下，勢必加速撤離台灣市場。此外，要有支付健保費的民眾被迫接受｢想用更好醫材，就必須放棄健保福利，選擇全額自費｣，對民眾來說也是不對等的懲罰。

醫材差額設上限 圖利私人保險業

國人健康意識抬頭，台灣非常多人購買商業保險，根據財團法人保險事業發展中心資料，2019年平均每人有3.16件保險，全台有1679萬人有買醫療商業保險。美國要求醫療險賠付率需達85%，若未達標準則需進行保費退款，但國內醫療險賠付率卻僅35.2%，卻未比照美國制度，我國保險業者明顯獲利過多。

吳明彥指出，這次政策訂出上限，更是變相幫保險公司省錢，讓已投高額保費民眾無法使用更好的醫材，得到相對應的賠付，其實金管會應該要同時要求降低商業醫療險的保費，這才合理。

抓極端值 健保署不應介入太深

吳明彥認為，台灣近年整體經濟和薪資成長不佳、物價房價卻不斷漲，醫師的薪水、診療費長期偏低，若差額給付訂上限，對醫療院所而言，所得和平衡收支不足的部分都會大受影響，這是目前最大癥結點。

他建議，自費醫材費用是否偏高，健保署當然可以控管，但不應介入市場太深，而是把95%基本品質管好，抓出5%極端值就好，而不是為了例外，變成齊頭式平等，造成95%正常水平醫材都受影響。