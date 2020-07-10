董座薪資爆爭議 高鐵：依規定

曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，昨被指二○一六年進高鐵時原月領七十多萬元薪水，二○一七年帶頭減薪近半，每月少領卅五萬，但每月另有卅五萬元獎金，等於減掉的薪水全補回來，年薪仍有八四○萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，但同樣以獎金補回，年薪破七七○萬。

不過，交通部說，高鐵公司董、總薪資都依公股民營事業董總薪水上限處理；台灣高鐵也駁斥「假減薪」說法，強調董、總薪酬均遵照交通部規定辦理。

交通部長林佳龍昨說，台灣高鐵過去是民營公司，現在公股占多數，薪資就是比照交通部規定。交通部也說，針對董、總薪水，早已要求依據公股民營事業董總薪水上限處理，已請鐵道局了解並回報交通部。

據了解，過去高鐵董座薪水加獎金年收入都破千萬，江耀宗二○一六年十月到任，但交通部二○一六年十二月要求該公司依該部所定薪酬標準核給董事長及總經理薪酬起，江耀宗薪水就已按規定領，甚至還回溯繳回剛到任時原多出的薪水，確實有減薪。台灣高鐵昨發聲明強調，董、總薪酬均遵照交通部規定，並於近年公司年報如實揭露。

至於獎金，高鐵公司說，江耀宗到任後，公司營收、獲利大幅成長，不僅提前清償銀行借款超過九百億元、公司市值大幅躍升百分之八十九、逾兩千億元，股價亦遠優於同期大盤漲幅二成九。且根據外部顧問公司調查，董、總薪酬皆低於市場上相同職務中位數。

林佳龍說，高鐵獎金制度行之多年，這幾年高鐵營運上有好業績，但怎麼樣落實薪資合理制度，會請高鐵再檢視。