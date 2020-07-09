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刮除大片藻礁還稱一段時間將動態平衡 中油挨批掉漆

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今審查桃園觀塘三接站工作船擱淺中油所提出的因應對策。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今審查桃園觀塘三接站工作船擱淺中油所提出的因應對策。記者吳姿賢／攝影

桃園觀塘中油第三天然氣接收站正在施工，三月底一艘工作船因斷纜擱淺，刮除大面積藻礁，海委會調查受損0.58公頃、最深30公分。中油提出未來預防對策，今環評初審要求補正再審，硬體改善措施及生態監測都不夠嚴謹，中油甚至說藻礁刮除影響現有生態平衡，但「經過一段時間將取得動態平衡」，環委怒批「掉漆」。

這是三接站施工後，首度發生藻礁顯著被破壞的意外，環團六月跟蔡總統見面，後來與總統府展開溝通平台座談，要求三接站停工或異地重建但未被接受。環團隨即在六月底發動守護藻礁公投，短短十天就搜集超過九千份連署，突破第一階段門檻。

環評專案小組今審查中油因應對策，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油現勘時稱藻礁未受損，不但卸責也是睜眼說瞎話，也不肯停工，現在只能透過公投展現人民力量翻轉此案。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，此案環評承諾完全避開裸露礁底及柴山多杯孔珊瑚，現在卻證實造成難以回復的傷害，環保署應盡快開罰或停工。

環委白子易要求說明意外造成的環境品質劣化，中油僅回覆「並無油汙影響水體」，白子易不滿批評，「沒有漏油但很掉漆」，濁度增高也會影響珊瑚，回答過於含糊籠統。

中油還說，本次事件讓現有藻礁礁體被刮除，造成環境變動，對該區生態影響目前尚無法評估，需長時間監測，但確實影響現有生態的平衡狀態，形成新的生態環境，短期內的生物多樣性可能因為擾動而增加，經過一段時間後將取得動態平衡。

白子易不禁對中油動怒，指藻礁生態服務珍貴，不亞於珊瑚礁，中油說法「我看了熱血沸騰」。

環委李培芬也指出，全台大概只剩下大潭藻礁有柴山多杯孔珊瑚，中油必須積極復育才能解決問題。

中油 環評 大潭藻礁

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