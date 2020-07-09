刮除大片藻礁還稱一段時間將動態平衡 中油挨批掉漆

桃園觀塘中油第三天然氣接收站正在施工，三月底一艘工作船因斷纜擱淺，刮除大面積藻礁，海委會調查受損0.58公頃、最深30公分。中油提出未來預防對策，今環評初審要求補正再審，硬體改善措施及生態監測都不夠嚴謹，中油甚至說藻礁刮除影響現有生態平衡，但「經過一段時間將取得動態平衡」，環委怒批「掉漆」。

這是三接站施工後，首度發生藻礁顯著被破壞的意外，環團六月跟蔡總統見面，後來與總統府展開溝通平台座談，要求三接站停工或異地重建但未被接受。環團隨即在六月底發動守護藻礁公投，短短十天就搜集超過九千份連署，突破第一階段門檻。

環評專案小組今審查中油因應對策，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油現勘時稱藻礁未受損，不但卸責也是睜眼說瞎話，也不肯停工，現在只能透過公投展現人民力量翻轉此案。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，此案環評承諾完全避開裸露礁底及柴山多杯孔珊瑚，現在卻證實造成難以回復的傷害，環保署應盡快開罰或停工。

環委白子易要求說明意外造成的環境品質劣化，中油僅回覆「並無油汙影響水體」，白子易不滿批評，「沒有漏油但很掉漆」，濁度增高也會影響珊瑚，回答過於含糊籠統。

中油還說，本次事件讓現有藻礁礁體被刮除，造成環境變動，對該區生態影響目前尚無法評估，需長時間監測，但確實影響現有生態的平衡狀態，形成新的生態環境，短期內的生物多樣性可能因為擾動而增加，經過一段時間後將取得動態平衡。

白子易不禁對中油動怒，指藻礁生態服務珍貴，不亞於珊瑚礁，中油說法「我看了熱血沸騰」。

環委李培芬也指出，全台大概只剩下大潭藻礁有柴山多杯孔珊瑚，中油必須積極復育才能解決問題。