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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

全方位抗癌，免疫力作戰不間斷 2020「癌症免疫營養關鍵直播論壇」全面升級

文 / 台灣癌症基金會

圖／台灣癌症基金會 提供
圖／台灣癌症基金會 提供

癌症療程猶如馬拉松，持續的力量能夠幫助您抗癌成功！

在癌症治療中總會出現各種困難，無論是心理緊張、副作用所產生的不舒服，都會讓療程充滿挑戰！若能有如馬拉松途中的加油補給站，在治療周期及早準備，找到最適合自己的身心狀態，是否可以讓抗癌療程更順利呢？

台灣癌症基金會連續2年於全台北中南舉辦癌症免疫營養論壇，希望將最全面的癌症營養觀念帶給大家，獲得熱烈回響！今年2020「癌症免疫營養趨勢論壇」將全面升級為直播關鍵論壇，不限癌友身分、不限距離，只要透過網路就能獲取最豐富的癌症免疫營養課程！

論壇活動將於7月11日(六)14:00開始，邀請國內癌症醫學權威主講，並能於直播中與講師互動，協助大家釐清免疫營養迷思，掌握全方位抗癌秘笈。歡迎報名，報名後完整收看直播將可以申請癌症營養品1瓶，並有機會抽抗癌鬥士-米娜新書《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》一本！報名可上台灣癌症基金會官網或電洽 (02) 8787-9907轉分機216、07-311-9137轉210。

（活動內容、日期、時間、相關辦法以主辦單位最新訊息為準，參加本活動前請先上網查看最新消息或洽詢主辦單位確認，以免臨時異動或取消。）

線上報名網址： https://classevent.canceraway.org.tw/

2020癌症免疫營養關鍵直播論壇】
直播時間：109年7月11日（六） 14:00-17:00
講師陣容：
台灣癌症基金會 - 賴基銘 執行長
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 大腸直腸外科 王照元 副院長
萬芳醫院 血液腫瘤科-張家崙 主任
臺北榮民總醫院營養部-舒宜芳營養師
淋巴引流暨整合退腫治療師-彭媺涵 職能治療師
臺北榮民總醫院復健醫學部- 王柏堯 職能治療師
我是一位少奶奶-王筠銨 乳癌病友
Isabella周穎立 乳癌病友

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