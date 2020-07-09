台糖平地造林農地改種電惹議 生態保育團體反對砍樹

立委高金素梅總質詢批台糖將砍百萬棵樹設光電板，引發「毀農滅漁」疑慮，其中台糖嘉義縣東石鄉港墘農場129.1公頃造林地，樹大成林，雖農委會主委陳吉仲澄清「一棵樹都沒砍」，但台糖並未放棄種電，嘉義縣生態保育協會及野鳥學會同聲反對砍樹種電。

台糖2002年起配合農委會「平地造林」政策，總共造林超過一萬公頃，但政府獎助僅為期20年，明年即將到期，上萬公頃造林去向不明；加上近年政府力推綠能發電，太陽光電更為主力，不斷傳出台糖將砍樹種電。

東石鄉港墘農場造林地，栽植木麻黃、白千層、大葉欖仁、小葉欖仁等樹種，造林樹長大成林，吸引鳥類築巢，營造良好生態生活環境，造林效益減碳，減少風吹沙，有助減緩地球暖化。

高金素梅三月披露，台積電跟屏東縣府將合作在台糖平地造林地設置太陽能電廠，發電量一年15億度就需要1200公頃用地，換算要砍480公頃平地造林，每公頃2000棵樹，等於要砍480公頃的樹，將近一百萬顆樹，「這還算綠電嗎？」質詢影片網路瘋傳。

台糖申請造林地改設光電板計畫，引發生態保育人士不滿，嘉義縣府農業處說，縣府並非太陽能主管機關，台糖直接送件能源局及農委會申請，農委會主委陳吉仲不同意砍樹，農委會評估中。

台糖太陽能小組經理涂耀煌說，台糖配合政府能源政策，接受中央政策指導，農委會目前針對港墘農場造林地林相評估中，台糖未放棄太陽能光電，造林地採農電共生，要有4成遮蔽率，不是砍樹而是回歸農用。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，不能因過去造林政策不對就砍樹種電，樹大成林對生態保育很重要；嘉義縣鳥會理事長陳建樺也表示，造林區有老鷹築巢，砍樹種電破壞生態及鳥棲息環境；在地港墘村長嚴玄明，村民大多不清楚台糖光電計畫，要求不能破壞環境汙染，要回饋。