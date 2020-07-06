蘭嶼漂來瓶中信 俄海博館：疫情中最美好一件事

台灣民眾黃嘉慶在蘭嶼岸邊撿到俄羅斯世界海洋博物館研究人員廿五年前放到海裡的瓶中信。館方表示，「或許從來沒有經歷過這麼開心的事情」，在今年全球被新冠肺炎疫情肆虐的艱難時刻中，從遙遠的台灣獲得了最大的驚喜，「是這段時間中美好的一件事」。

俄羅斯的三桅帆船「克森斯登」號一九二六年在德國打造完成，一九四六年因德國戰敗，船被當成賠償給了俄羅斯，並以俄羅斯首位以船環遊世界的探險家克森斯登命名，曾在一九九五至一九九六年及二○○五至二○○六年為了紀念克森斯登兩度進行環遊世界航行，近年船多用於海軍訓練，是世界上目前仍在航行的最大傳統帆船。

博物館表示，博物館在一九九五年那次環遊世界航行中，前館長寶依琪納策畫了瓶中信活動，並在遠征過程中，總共放了一七五個瓶子到海中，遠征隊還沒結束旅程返國，第一個瓶子就在非洲維德角被發現；一九九六年七月丟下的編號一五四瓶子在海上漂流兩年後，在美國瑪塔戈達島被發現。

博物館表示，一九九五至一九九八年間，瓶子在世界各地被發現，巴西、澳洲、南非、荷蘭都有人回報；最有趣的是一七二號瓶，它在俄羅斯海軍成立三百周年那天在葡萄牙被放入海，穿越坎塔布連海和直布羅陀，再被洋流沖上突尼斯的海岸，博物館將認為這非常有象徵意義，因為這個在俄羅斯海軍日放下海的瓶子，被發現的地點是俄國海軍黑海艦隊中的弗蘭格爾艦隊一九二一年被拘留的地點。

博物館表示，廿五年後，在博物館卅周年的時間，收到台灣黃先生的來信，「這非常神奇」。目前正努力找出信件上的編號，試圖拼湊出瓶中信當年的漂流路線。