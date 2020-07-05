聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事6/28~7/4

聯合報 / 綜合報導
立法院為期3周的臨時會，國民黨立委開議前突襲占據立法院議場，用鐵鍊把椅子綁在一起擋住議場入口，民進黨立委出動油壓剪，兩三下排除障礙進入議場。圖／聯合報系資料照片
立法院為期3周的臨時會，國民黨立委開議前突襲占據立法院議場，用鐵鍊把椅子綁在一起擋住議場入口，民進黨立委出動油壓剪，兩三下排除障礙進入議場。圖／聯合報系資料照片

國內：

6月28日：國民黨立法院黨團突襲破門占據議場，夜宿立院，要求蔡英文總統撤換監察院長被提名人陳菊；民進黨立委挾人數優勢，29日強力排除，藍委占領行動全程僅20小時。

7月1日：外交部長吳釗燮宣布，我國將和非洲索馬利蘭互設代表處。

2日：立法院臨時會通過「前瞻後續四年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，這也等於擴編前瞻預算至8400億元。

3日：中國大陸媒體「東南衛視」兩名記者因在台製作節目，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的採訪工作範圍明顯不符，文化部依規定廢止其記者證，被要求離境。

國外：

6月30日：港版國安法生效前夕，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港優惠待遇，包括提供出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。

7月1日：中國大陸通過實施港版國安法，美國國務卿龐培歐表示，這項法律摧毀香港自治，讓「一國兩制」淪為「一國一制」，美國不會坐視不管。

3日：美國新增確診5萬7497例，創下疫情爆發以來單日新增確診高峰，也是九天內第七度寫下新高紀錄。

港版國安法 香港 立法院 非洲

相關新聞

聯合報一周大事6/28~7/4

6月28日：國民黨立法院黨團突襲破門占據議場，夜宿立院，要求蔡英文總統撤換監察院長被提名人陳菊；民進黨立委挾人數優勢，29日強力排除，藍委占領行動全程僅20小時。

宜蘭保釣夜襲 無船員證 出海受阻

宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台」辦公室出海保釣行動3日深夜奇襲，包括縣議員蔡文益等12人，企圖在頭城鎮梗枋漁港突圍出海，但才...

2副總統陳誠、嚴家淦都曾踏進白宮 為何唯獨蔣中正遭拒？

1965年1月，美國詹森總統就職，那一年詹森的就職典禮，蔣中正總統曾經在1964年11月透過外交管道，向美方表達希望參加，遭到美國國務院拒絕，兩國關係陷入低潮。

「踩了山神會懲罰你！」三角點的山林傳說與山難自救守則

「你的危險不是我的危險！」不久前，台灣熱門登山社團上出現數張外觀、顏色都神似台灣民俗法器「鯊魚劍」的鐵梯照而引發軒然大波，原因在於，這座鐵梯就架在聖稜線的地標素密達斷崖上，而這條路線本身在國家山岳分類系統中係屬「C+高難度路線」。

台酒救經濟–振興3重送享折扣、贈好禮、抽現金

全民防疫有成，國內疫情趨緩，政府為搶救經濟祭出振興三倍券方案，身為國營單位的台灣菸酒公司責無旁貸，為響應振興三倍券政策，自7月1日至12月31日推出「台酒振興3重送」活動，第1重指定商品第二件1折起，

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

漢光操演意外 軍方還原同艇官兵翻艇前「關鍵對話」

綠色政權千秋萬世？孫大千諷：有這三大絕招

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

誰最早通報武漢疫情？世衛改口：不是中國官方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。