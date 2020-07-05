聯合報一周大事6/28~7/4

國內：

6月28日：國民黨立法院黨團突襲破門占據議場，夜宿立院，要求蔡英文總統撤換監察院長被提名人陳菊；民進黨立委挾人數優勢，29日強力排除，藍委占領行動全程僅20小時。

7月1日：外交部長吳釗燮宣布，我國將和非洲索馬利蘭互設代表處。

2日：立法院臨時會通過「前瞻後續四年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，這也等於擴編前瞻預算至8400億元。

3日：中國大陸媒體「東南衛視」兩名記者因在台製作節目，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的採訪工作範圍明顯不符，文化部依規定廢止其記者證，被要求離境。

國外：

6月30日：港版國安法生效前夕，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港優惠待遇，包括提供出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。

7月1日：中國大陸通過實施港版國安法，美國國務卿龐培歐表示，這項法律摧毀香港自治，讓「一國兩制」淪為「一國一制」，美國不會坐視不管。

3日：美國新增確診5萬7497例，創下疫情爆發以來單日新增確診高峰，也是九天內第七度寫下新高紀錄。