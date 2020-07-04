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亞洲首部公衛師法在台灣 陳時中：國力的表現

中央社 / 台北4日電
衛福部長陳時中。記者林澔一／攝影
衛福部長陳時中。記者林澔一／攝影

台灣通過亞洲首部公衛師法，衛福部長陳時中今天說，公衛是國力表現，公衛系從他大二成立至今，歷經50年總算排除萬難完成立法，笑稱是「懷孕時間最長、生產時間最短的法案」。

國內公共衛生學系民國61年設立至今已近50年，培育數萬名公衛專業人員，協助規劃衛生醫療政策、社區衛生服務、流行病學調查等工作，但因沒有法源基礎，這群專業人員始終沒有名分，求職前景不明，人才也快速凋零。立法院5月中旬三讀通過公共衛生師法，是亞洲第一部公衛師法。

台灣公共衛生學會上午舉辦「防疫新生活健康行為監測研究計畫」，作為實踐公衛師專業的第一步，衛生福利部長陳時中與會致詞。

陳時中指出，公衛師法是「懷孕時間最長、生產時間最短的法案」，他從進入大學第二年，公衛學系就成立至今，經過50年的努力，社會上處處可見公衛師的貢獻，卻因沒有法令賦予社會地位，系統性的努力無法被社會看見。

陳時中表示，在現代國家當中，公衛師是國家戰力的表現，例如防疫時可幫忙規劃疫調、田野調查、社會健康行為監測等，透過法令建立公衛師社會地位有其必要，但因公衛師涉及範圍廣，執業範圍和相關行業有所抵觸，立法階段面臨許多阻礙。

陳時中說，他上任後不斷和各界溝通，希望彰顯公衛師努力，並以「專業不專屬」原則消弭過去立法期間的爭議，他相信只要專業度夠，自然就會愈來愈專屬。

他表示，未來即便沒有疫情，公衛師也會持續進行民眾健康行為檢測，作為政府政策依據，並逐步建立健康行為、社會防護網、健保、慢性病等監測，將相關社會成本降到最低，提高突發事件保護防護力，讓社會更健康。

陳時中

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