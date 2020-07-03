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曾提訓練白海豚轉彎 環團籲立委反對周蓮香考委提名

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
環團呼籲朝野立委對考委被提名人周蓮香投下反對票。記者徐偉真/攝影
環團呼籲朝野立委對考委被提名人周蓮香投下反對票。記者徐偉真/攝影

立法院下周將進行考試委員被提名人審查會並進行人事同意權投票，考委被提名人之一的「鯨豚媽媽」台大教授周蓮香因投入保育運動被提名；多個環保團體今天舉行記者會表示，周蓮香在國光石化開發案時為開發單位提出訓練白海豚轉彎的方案，沒有堅守保育立場，呼籲朝野立委不要通過這項提名。

蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，考試院考試委員自律規範第二條提到，考委應秉持公正無私精神，保持超然客觀立場，台灣環保團體從過去監督許多開發環境影響評估、推動白海豚與海洋保育政策的經驗，認為周蓮香不具有公正無私、超然客觀立場，不適任考委。

台灣白海豚保育國際顧問團研究員陳昭倫說，周蓮香長年接受政府行政單位的調查計畫，當年也接受國光石化開發單位的委託計畫，簽署保密協定，導致在保育相關策略遲遲無法得到正確數據的支持而延宕，國光石化2011年停建至今，台灣白海豚數量從當年的近百隻到今年腰斬只剩一半，學者利用各種方式周旋在政府與開發商之間，取得最大利益之後，卻不用為相關政策的錯誤負責。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，過去因為一些環保事務和周蓮香有接觸，在拜訪她的過程中聽到她的相關發言感到很震撼，後來發現周蓮香會當環評的顧問，很多發言不妥，似乎是站在開發的立場，對於蔡英文總統提名她當考委，大家都感到不可思議，文魯彬說，他對周蓮香本人沒意見，但他認為周蓮香不適任考試委員。

彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君說，周蓮香擔任計畫主持人的2018年白海豚監測研究計畫中，提出「單一河口分析難以詮釋環境因子變動對於白海豚分布上影響，加上海上目視調查的春冬資料缺乏，建議除擴大研究範圍應加入水下聲學調查進行更全面分析」，顯然周蓮香認為白海豚的調查仍不足，但仍在眾多中部高汙染重大開發案中，接受開發單位的環評調查計畫，包括離岸風機等，周蓮香都站在開發單位立場，甚至曾提出令人詬病的國光石化訓練白海豚轉彎一說。

海豚 環評 台大

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