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爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

聯合新聞網 / 綜合報導
張益贍當起外送員。圖擷自FB「二輪破風」
張益贍當起外送員。圖擷自FB「二輪破風」

民眾黨中央委員、台北市文基會副執行長張益贍，3月經《周刊王》爆料與前民眾黨團助理蔡宜芳發生不倫戀，張益贍遭民眾黨開除黨籍，幾乎斷送政治生涯，也失去原本10餘萬的月薪。而近日他改行當起Uber Eats外送員，並創立臉書粉專「二輪破風」，分享當外送員的生活。

張益贍近日在臉書粉絲專頁「二輪破風」po出一張照片，畫面中他騎著一台藍色機車，後面還放了個Uber Eats的外送保溫箱，改行當起外送員。先前的貼文中自述他4天跑完80趟，網友都大讚「真不容易」。他也自嘲做外送員真是「追著錢在跑」。

至於粉專為何取名為「二輪破風」，張益贍也自己解釋，「是『13張』裡面最爛的牌，是騎二輪機車的中年大叔，是討生活的Ubereat外送員，是在雲林二崙耕讀的阿伯，寫評論兼寫詩的過氣文青。」

根據《三立新聞》報導，張益贍自稱做外送員並不是隨便找個工作的過渡心態，他一個月大約跑20天，且因為他有獨家的規劃路線秘訣，一周最多曾賺到15000元。至於為什麼會選擇需要風吹日曬雨淋的外送員工作，當不是當UBER司機，張益贍表示「一台機車5萬元就可以送餐，要當UBER司機，還要買台3年內的汽車，70萬跑不掉，投入的成本門檻差很多」。

張益贍 外送員 民眾黨 Uber 蔡宜芳

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