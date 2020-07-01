抗議中火 藍營議員絕食被送醫中火前帳篷棚子下午撤光

國民黨籍台中市議員黃健豪、羅廷瑋抗議台電台中火力發電廠2號機組重啟發電，28日下午5時發起夜宿中火靜坐抗議，繼黃絕食28小時在昨天下午4時昏迷送醫後，羅今天出現急性熱衰竭，台中市長盧秀燕到場勸說，加上現場醫師蔡明忠認為羅有必要強制送醫，羅廷瑋在中午12時16分由台中童綜合救護車到場，被攙扶下強制送醫。中火前的原本擺放的桌椅、帳篷、棚子也陸續從今天下午3時起撤除，在今天下午四時撤除完畢。

台電台中火力發電廠二號機組去年遭台中市政府廢除操作許可證，台電以中市政府廢除操作許可證的處分已被環保署撤銷為由，認為二號機是合法運轉，廿四日晚間重啟，並且在廿五日投入生煤併聯發電，台中市政府環保局三度前往稽查，先罰二百萬元、再罰二千萬元，並且將依空汙法函送台電負責人。

黃健豪絕食28小時在昨下午4時昏迷送醫後，很多人勸羅廷瑋止絕食，都被他堅拒，今天羅廷瑋在台中市議員賴義鍠、台北市議員羅智強、侯漢廷新北市議員和6名里長陪同下，到今天中午絕食48小時，他仍堅持「我會跟黃健豪一樣，撐到撐不下去為止！」。

台中市長盧秀燕在今天近中午到中火，苦勸羅廷瑋。盧秀燕說，留下有用的身體，為更多國家事情奮鬥才值得。並勸羅「你孩子還小，有一個才剛出生，家有老父老母、妻兒，你要為他們著想，腎壞了怎麼辦？留得青山在，要幫台中人留下火種。不要絕食」。

但羅廷瑋苦撐拒絕說，我也想回家，每個人都怕死，但是現在的政府，我就是要用命來跟它拚，我們就是要讓它知道「我們不怕犧牲」，我們不是在做笨蛋的事情，我做的事是關乎到每一個人的事，所以用命相搏，堅持下去。

醫師蔡明忠診斷，羅廷瑋已心跳加快、尿量減少，出現急性熱衰竭，雖然意識清楚，但意志力可以用撐的，如果最後撐不住，對身體的危害會非常大，認為羅廷瑋不適合在這種情況下繼續下去，有必要強制送醫。