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前衛生署長憂防疫四大隱憂 陳時中說明下半場規劃

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／即時報導
前衛生署長葉金川憂心指出，檢驗能量偏低、防疫旅館不足、醫療能量整備，無法第一時間取得疫苗，這是四大隱憂。指揮中心指揮官陳時中今下午例行記者會說明防疫下半場規劃。圖／指揮中心提供
前衛生署長葉金川憂心指出，檢驗能量偏低、防疫旅館不足、醫療能量整備，無法第一時間取得疫苗，這是四大隱憂。指揮中心指揮官陳時中今下午例行記者會說明防疫下半場規劃。圖／指揮中心提供

歐盟7月起開放邊境後旅客可入境國家名單，沒有包含台灣，各國解封名單不見台灣，前衛生署長葉金川憂心指出，檢驗能量偏低、防疫旅館不足、醫療能量整備，無法第一時間取得疫苗，這是四大隱憂。指揮中心指揮官陳時中今下午例行記者會說明防疫下半場規劃。

檢疫量能部分，陳時中強調，從國內爆發新肺炎疫情至今，國內檢驗量能從一日500件，如今已擴充至單日6000件，目前每天檢驗約100多件，因此，指揮中心也鼓勵醫療院所如遇有感染新冠肺炎疑慮者都可採檢。

隨著我國邊境鬆綁，外籍人士除觀光理由外，皆可來台，國內防疫旅館、集中檢疫所數量再次引起熱議，陳時中說，集中檢疫所空床率達86%，檢疫旅館也都沒有滿，使用率約為六七成，強調考量外籍人士來台勢必要住防疫旅館，「入境還有多少空房，才會放多少人入境。」

陳時中說，我國疫苗政策目前分為兩大策略，國內廠商目前有三到四家執行中，其中有一家這個月將展開人體試驗，需要的病人數、醫療機構等協助，政府已有FDA、國衛院能進到廠商即時協助檢驗文件結果，降低收集所需花的時間，強化國內疫苗的生產「我們要快、但不能錯。」

對於國外疫苗，陳時中表示，「我們也不放棄」，對國外進展、研發疫苗比較快的廠商，經由專家等諮詢小組提供建議，進行採購，讓國內有可能使用得到；陳時中強調，醫療量能我國是最強的部分，「沒有問題，現也只剩兩個病人。」

陳時中 疫苗 防疫旅館

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