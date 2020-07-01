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一件襯衫／「送行者」許伊妃親手納棺媽媽 才學會面對死亡
一件襯衫訪問了一位送行者-許伊妃，她是台灣第一位得到日本官方認證的禮儀師，為了學習面對死亡，許伊妃把自己的媽媽當成第一位練習納棺的對象。
面對逝去的生命，我們總是伴隨著困惑與恐懼。
習慣牽著的那雙手，溫熱了幾十年的相伴，為什麼變得僵硬冰冷？總是深邃清澈的雙眼裡，再也沒有星辰般的晶亮。
許伊妃以前跟媽媽感情並不好，堅持成為禮儀師的過程，更讓她離家人越來越遠。直到練習納棺自己的媽媽後才明白，最可怕的不是死亡，而是沒有珍惜日常。
畏懼死亡的背後，是沒有勇氣面對遺憾。
我們常以為死亡是生命的裂隙，好像會吞噬所有我們珍惜的人與事物。但其實死亡是生命的一部分，不會結束的生命並不完整。就像不斷向終點奔跑的馬拉松跑者，我們如果懼怕終點，又要如何為了這條道路揮灑汗水與淚水。
死亡跟太陽一樣沒有辦法直視，但它會一直存在那裏。
死亡總是伴隨著遺憾，而且死亡每天都在發生。我們沒辦法阻止生命流逝，卻能夠試著遠離遺憾，只能不斷去練習，直到離開，再也不會成為錯過。
文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁
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