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民進黨政府「哏圖」治國？公部門臉書的倫理責任

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

台酒救經濟–振興3重送享折扣、贈好禮、抽現金

文 / 台灣菸酒 提供

全民防疫有成，國內疫情趨緩，政府為搶救經濟祭出振興三倍券方案，身為國營單位的台灣菸酒公司責無旁貸，為響應振興三倍券政策，自7月1日至12月31日推出「台酒振興3重送」活動，第1重指定商品第二件1折起，第2重全館滿額贈好禮，第3重登錄發票月月抽現金三千元，要和民眾一起為台灣經濟努力。

台酒振興3重送活動，活動內容不僅雙週推出多項指定商品第二件1折起優惠，如VINATA面膜兩片合售優惠價55元；黑麥汁6入兩組優惠價165元；台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元、台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元等，還有台灣啤酒系列指定商品如18天生啤酒第二件只要加10元，玉尊威士忌系列指定商品兩瓶只要800元等多項合購價，全館滿額還贈送市價60元起好禮優惠，如玉泉寡醣果醋、Red Seal蜂膠牙膏等好禮。

自7月1日起，凡於台酒公司各營業所（站）、直營門市/便利店、展售/推廣中心及台酒購物網，購滿台酒公司商品（不含菸品）單筆消費滿1000元，即可上網登錄發票，參加第3重活動-月月抽現金3000元，活動登錄網址：https://ttl3triple.com.tw/

活動詳情可上台酒官網：https://www.ttl.com.tw/、台酒購物網：https://eshop.ttl.com.tw/　查詢。

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