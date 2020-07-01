台酒救經濟–振興3重送享折扣、贈好禮、抽現金

近期自費醫材差額上限的風波，引起醫界社群對於健保給付又一波討論風潮。其中針對自費醫材、藥品給付價格過低問題有許多批評，亦有論者認為，縱使部分醫材在台灣的價格比世界其他國家高，台灣對於醫療服務的給付卻是特別低廉。

2020-06-30 11:21