安心旅遊啟動 林佳龍呼籲業者：養雞生蛋勿殺雞取卵

疫情解封，為振興觀光產業，交通部長林佳龍率上午率觀光局長等主管，到嘉義縣長榮文苑酒店，參加雲嘉南濱海觀光產業座談會，他說，今天安心旅遊啟動，交通部將以全國13個風景區管理處做平台，與地方政府及觀光業建構區域觀光聯盟，推動觀光產業振興。

針對端午連假國旅大爆發，林佳龍說，他一則以喜，一則以憂，有人形容旅遊，「不來會後悔，來了後悔終生」，目前仍在防疫境管，無法出國旅遊，以國內旅遊為主，台灣是防疫大國，也是觀光大國，希望國旅觀光業者對旅遊，要串連優質觀光產品，要「養雞生蛋，不要殺雞取卵」，下半年將上半年失去的觀光財賺回來。

他表示，全國有13個風管處，他陸續巡視各風管處，過去風管處只管轄區風景點，較本位主義，今後要主動走出去，結合地方政府及觀光產業，建構區域觀光聯盟，推動優質旅遊及觀光亮點，提供遊客食、宿、郵購、行完善服務。

他說，交通部將動用特別預算及前瞻預算，振興觀光，雲嘉南濱海風景區管理處轄區雲嘉南區景點，觀光資源條件較差，交通部將協助雲管處建構整合區域聯盟做示範，台61線西濱公路是幸福公路，交通部將設置休息站發展觀光，