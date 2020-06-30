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連署公投護藻礁 紀政：我保育我驕傲

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
飛躍的羚羊紀政（中）表示，沿路觀看生態園區覺得美得不可思議，對台灣有這麼廣闊的藻礁感到非常驕傲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
飛躍的羚羊紀政（中）表示，沿路觀看生態園區覺得美得不可思議，對台灣有這麼廣闊的藻礁感到非常驕傲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「台灣有這麼廣闊的大潭藻礁，應該去保育它，而不是破壞它！」為守護北海岸觀音大潭藻礁，民團30日特邀飛躍的羚羊紀政等名人發聲。時代力量立委陳椒華也批評，民進黨標榜綠色但卻不守護綠色資源；荒野基金會董事長徐仁修提醒，不要用人類經濟利益的破壞思考去破壞荒野，呼籲連署公投護藻礁。

守護美麗的藻礁

台灣公民參與協會榮譽理事長紀政說，她曾帶領希望基金會環島健走，第二站就是觀音藻礁生態園區，沿路觀看覺得「美得不可思議！」大家對台灣有這麼廣闊的藻礁感到非常驕傲。「這樣的優美的藻礁生態，應該去保育它，而不是破壞它。」紀政強調，生態園區也是教育園區，要保留給世世代代後輩子孫。

「在齊柏林的鏡頭下，整片藻礁就像紅寶石般閃耀。」中研院院士廖運範說，從嚴謹的科學角度來看，大潭藻礁有7,000年活躍的生命力，全世界沒有其他這樣的場域可供研究，為了非核家園要來破壞藻礁，這是很矛盾的事情。

永續發展勿短視

「政府追求的是經濟數字？還是人民生活的幸福？」荒野基金會董事長徐仁修指出，應該去調查土地的隸屬，建設下去誰會獲利？為何當地民代都沒來關心？他強調，所謂荒野是人類從經濟角度的偏見，其實荒野是不受人類干擾的大自然淨土，財團都打著動人的口號來破壞大自然，「政府以為台灣人真的這麼無知嗎？」

「有生態才有經濟，有藻礁才有豐富的漁產，才有健康的生活。」時代力量立委陳椒華痛批，保護藻礁、農田、濕地、山坡地這些事，執政黨可以做但都不願意去做，令人遺憾，標榜綠色但思維卻不是綠色？台灣社會需要更多名人一起站出來，守護藻礁生態。

公民參與協會理事長何宗勳也表示，明年8月28日是公投日，必須在明年3月28日前完成第2階段所有連署工作，最慢9月27日要啟動，才能在半年內完成，如果公投被技術性拖延，難度會更高。但當初七輕搶救黑面琵鷺能成功，說明公民運動可以帶來改變，未來4天要拚2,000份連署書，還是需要大家幫忙宣傳。

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時代力量 大潭藻礁

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