中火重啓2號機市府移送負責人 環局：誰下令是關鍵
台中市政府「打老虎」連日來針對中火重啟2號機組重罰，更函送「負責人」法辦，台電董事長楊偉甫嗆市府入人於罪才善罷甘休，他願承擔。台中市環保局長吳志超「他要不要跳進來當罪人，台電自己決定」不過市府還在確認誰才是開機的關鍵負責人，確認後才送法辦。
楊偉甫今表示，無法接受中市府移送任何台電員工，若中市府一定要入人於罪才善罷甘休，他願承擔。
吳志超強調，台電啟動2號機組就是違法開機，市府依法處理，楊董事長「他要不要跳進來當罪人，是台電自己決定」台電不啟動就不須移送誰，台中市政府是被動。
台中市移送「負責人」到何層級?吳志超說，目前正在跟法制局、地檢署最後確認。根據空汙法精神，違規達到移送負責人時，是移送「對工廠運作有全權負責的人」「誰下令開機是關鍵！」
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