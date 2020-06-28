聯合報一周大事 6/21~6/27

聯合報 / 本報訊
日環食天文奇景昨在台灣現身，下午四時十四分在雲林古坑出現食甚（圖）。 記者陳易辰、余承翰／攝影
日環食天文奇景昨在台灣現身，下午四時十四分在雲林古坑出現食甚（圖）。 記者陳易辰、余承翰／攝影

國內：

21日：「上帝的金戒指」天文奇景日環食，下午在台灣上空登場，由於下次想再看到此景得等上195年，引發全台民眾瘋狂追日。

22日：總統府公布新一屆監委提名名單，共提名包括監察院長陳菊等21人，副院長人選因台東縣前縣長黃健庭婉拒從缺；陳菊也宣布，將正式退出政黨職務。

24日：中央流行疫情指揮中心宣布，日本確診一名自我國返日新冠肺炎無症狀感染者，患者為日籍廿餘歲女性，今年二月底來台就學，多在南部活動，上周搭機返日，入境採檢被確診。

25日：端午連假首日，國五連塞32小時，創下國五開通以來塞車最長紀錄，交通部高公局驚嘆「從沒看過這麼可怕的車流量」。

國外：

22日：日本沖繩縣石垣市議會今表決通過，確定將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。

23日：美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」今天上市，波頓在書中提到，外界猜測美國川普下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。

26日：歐盟擬在7月1日重啟邊界，今天定案的首波「安全國家名單」中，開放加拿大、日本、澳洲、南韓等18個國家旅客入境，不過台灣並未入列；美國、俄羅斯、巴西等國則因疫情嚴重未列在首波開放名單上。

日本 疫情 陳菊 波頓 新冠肺炎

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