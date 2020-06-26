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明華園、九天、打狗亂歌、舒米恩 今晚凱道同場尬台

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
繼昨天的唐美雲及綠光劇團演出後，中華文化總會與文化部在凱道前舉辦的「藝文大匯演」系列活動，今晚將有明華園戲劇總團、打狗亂歌團、九天民俗技藝團及歌手舒米恩同場尬台。照片為明華園戶外演出劇照，由文化總會提供。
繼昨天的唐美雲及綠光劇團演出後，中華文化總會與文化部在凱道前舉辦的「藝文大匯演」系列活動，今晚將有明華園戲劇總團、打狗亂歌團、九天民俗技藝團及歌手舒米恩同場尬台。照片為明華園戶外演出劇照，由文化總會提供。

繼昨天的唐美雲及綠光劇團演出後，中華文化總會與文化部在凱道前舉辦的「藝文大匯演」系列活動，今晚將有明華園戲劇總團演出。由於此次活動有七個舞台同場演出，因此，晚間在凱道兩側的南、北廣場還有打狗亂歌團及九天民俗技藝團，而藝術卡車則有原住民歌手舒米恩飆歌演出。

中華文化總會與文化部在凱道前舉辦的「藝文大匯演」系列活動，是因應解封後的首個連假舉辦，邀請國人在防疫解禁後的第一個連假，走出戶外參加藝文活動，為振興藝文產業邁開第一步。

明華園戲劇總團長陳勝福表示，劇團過去室內表演總是高朋滿座，室外演出更是場場爆棚，因為疫情的關係讓參與人數大大受限，受到很大的衝擊。此刻疫情紓緩，防疫大解禁，很感謝文總邀請出演「藝文大匯演」，為了今日晚上的壓軸演出，「劇團上上下下都動了起來」。

陳勝福說，今晚明華園戲劇總團將帶來最拿手的《百仙齊樂》，除了感謝辛苦的防疫英雄外，最重要的還要感謝神明的保佑。此外，明華園還將帶來歷史大劇《逐鹿中原》。

明華園 疫情 文化總會

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