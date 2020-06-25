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解封後第1個連假 蔡賴蘇出席凱道「謝平安」表演

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
端午連假是解封後的第一個連假，總統府前廣場從今天起舉辦「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌出席傍晚活動。記者林敬殷／攝影
端午連假是解封後的第一個連假，總統府前廣場從今天起舉辦「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌出席傍晚活動。記者林敬殷／攝影

端午連假新冠肺炎疫情解封後的第一個連假，總統府前廣場從今天起舉辦「端午謝平安，藝文大匯演」系列活動，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌傍晚出席由唐美雲歌仔戲團演出的「天官賜福慶端午」，及綠光劇團表演的「再會吧，北投」音樂會。

在「天公賜福慶端午」表演結束後，主持人特地介紹在此次防疫過程中貢獻良多的「防疫國家隊」，包括口罩、工具機、防疫醫護等人員起立，現場觀眾也抱以熱烈掌聲。

「謝平安」為民間在每年秋季收穫後舉辦的謝恩儀式的習俗，今年新冠肺炎疫情肆虐全球，我國中央流行疫情指揮中心6月7日宣布解封，文化總會利用6月25日至28日端午節連假，邀請國內知名表演藝術團體以「謝平安」概念，以戲劇及表演活動重現台灣早期街口廟會熱鬧鬥陣祈求平安的景象，統籌為期3天「端午謝平安、藝文大匯演」系列活動。

「端午謝平安、藝文大匯演」系列活動從中午的「端午謝平安，好運久久久」展開，農委會準備了999顆產自屏東的西瓜，正午於凱道上將西瓜立起。

26到27日的系列活動，以「多元」、表演藝術形式與貼近大眾的藝術文化，匯集藝文撫慰人心之特長，邀請60多組藝文團隊同場尬台，包括凱達格蘭大道主舞台邀請文化國家隊、Taiwan Top團隊及知名樂團連演；南北廣場安排知名現代劇場、兒童劇團、歌仔戲團、傳統藝陣、傳統戲曲、舞團、布袋戲團、獨立樂團及街頭表演團隊等各類型演出。

此外，現場還有近百攤農夫市集，加上創意園遊會等，在凱達格蘭大道及南、北廣場舉辦藝文嘉年華，向每一位台灣英雄致敬，同時也呼籲國人用藝文活動迎接「防疫新生活」。

新冠肺炎 疫情 連假

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