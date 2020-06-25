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屏東作家郭漢辰逝後 家人整理手稿作品出新書

中央社 / 屏東縣25日電
熱愛文學的郭漢辰，受多位作家影響，並投入地方書寫，留下許多動人的文字。 圖／屏東縣政府文化處提供
熱愛文學的郭漢辰，受多位作家影響，並投入地方書寫，留下許多動人的文字。 圖／屏東縣政府文化處提供

屏東作家郭漢辰今年3月過世後，家人為他整理手稿及還沒發表的詩作，出版2本詩集「詩日誌」及「芷若情闕」，將於27日以「I am back」為主題，舉辦新書分享會。

郭漢辰的女兒郭尚恩在臉書上PO文「我的爸爸要出新書了」「如果他的文字能被更多人看見，他的遺憾也許就不那麼遺憾了」，思父之情盡在文字中。

出身屏東的郭漢辰，一生以文學為信仰，曾經完成30多本著作，以書寫屏東的地景、地貌及人文受到推崇，並致力推動文學活動，今年3月病逝前，仍然在病床前惦念著稿子，突然病逝的消息傳出後，文學界紛感不捨。

在他過世百日的前夕，他的家人為他出版2本詩集，將於27日下午3時，在他承租的勝利星村張曉風故居「永勝5號」，舉行新書分享會，郭尚恩表示，「詩日誌」是由郭漢辰自己整理過去10年的創作，內容寫台灣、寫時事，也寫生活，可以看到詩人多面向的觀察。

郭漢辰今年初向國家文化藝術基金會申請出版補助，未料申請結果還來不及通知他，郭漢辰就已離世，書中有作家李敏勇、張曉風、還有郭漢辰的老師應鳳凰為他寫序懷念。

另一本情詩選「芷若情闕」，則是收錄郭漢辰歷年來的情詩及手稿，家人表示，其中，郭漢辰早在1984年就模擬中年口吻寫好了序，家人形容「詩人猶如穿越時空一般，早在30多年前就為這本書完成『自序』」。

家人指出，「芷若」是金庸小說「倚天屠龍記」中的女主角，郭漢辰年輕時就自比張無忌，書中收錄多首寫給「芷若」的情詩，而郭尚恩更在後記中形容自己就是爸爸上輩子的「芷若」「謝謝你如此的愛這個世界、如此的愛我；謝謝你讓我當了你上輩子的芷若」，字字句句都展現父女情深。

屏東 詩人 張曉風

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