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中火2號機點火啟動台中市府開罰 台電：不解情何以堪

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電宣布，停機近半年的台中火力發電廠二號機因夏季用電尖峰，以及穩定供電需求，今晚7時點火供電。記者黃仲裕／攝影
台電宣布，停機近半年的台中火力發電廠二號機因夏季用電尖峰，以及穩定供電需求，今晚7時點火供電。記者黃仲裕／攝影

台電宣布，停機近半年的台中火力發電廠二號機因夏季用電尖峰，以及穩定供電需求，今晚7時點火啟動，預計下周加入供電行列，台中市環保局副局長陳宏益在今天晚間9時30分率隊前往台中火力發電廠稽查運作現況，台中市環保局確認台中火力發電廠二號機已經啟動，爐溫達攝氏260度，依空汙法開罰，並勒令立即停工，若不立即停工，負責人將依空汙法法辦。

台電表示，2號機排放「合格」，機組處於許可證申請展延狀態、依原條件操作「合法」，因應夏季用電尖峰調度「合理」。台電不解，一個確實能兼顧穩供與環保的發電機組，為了滿足人民用電需求進行合理調度，竟遭到台中市政府視若仇敵，多次威嚇對待，實在情何以堪。台電為了人民用電權益，只能忍辱負重，繼續堅守崗位，持續發電。對於市府裁罰處分，台電將依法提出救濟。但台電仍呼籲市府放下成見，共尋良方，不要再將穩供與環保操作成零和的政治遊戲。

台中市環保局副局長陳宏益說，今天環保局確認二號機開機，因沒有許可依空汙法處分，最高可處二千萬元，環保局明天上午加班將裁罰公文送達中火，並且於明天下午派員監督中火二號機是否有立即停機，若台電願意不停機，將移送檢方偵辦。

台中市環保局副局長陳宏益指出，台中市府今天接獲台電宣布要啟動二號機組，台中市府一再與台電聲明，在法律有爭議下，不要貿然啟用二號機，但台電堅持要啟動，而且選在連假前的晚上七時，台中市環保局待命，在今晚9時40率隊進入中火稽查。他認為，台電一再聲明用電沒問題，若需用電，應用乾淨的電，不要使用最髒的燃煤發電。

台中市政府表示，台電啟動中火二號機組，屬未有操作許可證而啟動操作的狀況，已違反空汙法。近幾日全天供電充裕，目前備載容量百分之十點九九，屬於「綠燈等級」，台電卻以「合理調度」為由，不合法、不合理啟動中火二號機組，中市府表達嚴正抗議。

台中市政府說明，在確認台電違法啟動後，就依空氣汙染防制法處以十萬元以上、兩千萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證。若台電不遵行市府停工命令，將函請地檢署偵辦，負責人恐面臨三年以下有期徒刑的刑責。

台電說，中火二、三號機在去年底曾遭台中市環保局裁罰廢照，但環保署在今年二月撤銷該違法處分，目前這兩部機組回到申請操作許可證展延的狀態，依空氣汙染防制法，可依原條件操作。因此，這兩部機組隨時可加入供電行列。

台電說明，台電重視中部民眾意見、對空品的關切，也在乎用戶用電權益，兼顧穩定供電與環保；台電強調，中火二、三號機機符合政府排放標準，因應今夏用電尖峰，台電將依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列。

台中市環保局副局長陳宏益（左）今晚率隊中火後說明，台中火力發電廠二號機已經啟動，中市府依空汙法開罰，並勒令立即停工。記者趙容萱／攝影
台中市環保局副局長陳宏益（左）今晚率隊中火後說明，台中火力發電廠二號機已經啟動，中市府依空汙法開罰，並勒令立即停工。記者趙容萱／攝影

台電 台中市 中火

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