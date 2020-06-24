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環保署科技執法 無人機監工離岸風電
環保署將利用無人機來監督離岸風電開發！環保署24日召開記者會，環境督察副總隊長姜祖農表示，由於今年台電等廠商將於外海密集開發離岸風電，如果用船隻監測太耗時費力，環保署將與海保署、海巡署合作，利用高續航力無人機、船隻辨識系統等科技突破過去陸域環評限制，可以更有效監督離岸風電開發。
姜祖農說，近年來許多離岸風電環評陸續通過，但環保署過去並沒有處理過海上開發的經驗，而且台電等廠商的開發面積離岸愈來愈遠，因此環保署將建立跨部會平台，與海保署、海巡署與能源局合作，監督離岸風電的工程開發。
「海上環評包含生態、水質等多元面向，需要跨部會合作。」姜祖農坦言，環保署目前沒有船與設備，因此可以和海巡署合作，海巡署的無人機價值600萬元，續航力達1小時、可飛離岸30公里，比一般無人機效果更好，而離岸風電的開發距離愈來愈遠，透過運用新科技才能有效監督。
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