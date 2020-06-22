北市警人事調整 66人異動含14所長

台北市警察局今天舉行分局長交接典禮，下午再發布第六至九序列職務人事異動名單，共66人調整，包括中山分局中山一派出所、大安分局敦化南路派出所等14所長在內，24日離到職。

市警局下午發布新聞稿表示，為因應部分退休、外調職缺，基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，依適才適所、職務歷練等原則，調整派補第六至九序列職務，共計66人。

其中包括有組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼副隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務，統一於24日離到職。

透過名單可看到，這次共計有14名所長調動，包括中山一派出所和敦化南路派出所等重點區域在內，其中陞職兩線二所長共計有6人。

相關調整名單如下：

1.台北市警察局大同分局民防組長李威德調任台北市警察局中正第一分局民防組長。

2.台北市警察局保安科保安股長陳淑芳調任台北市警察局大同分局民防組長。

3.台北市警察局保防科警務正朱祐宸調任台北市警察局保安科保安股長。

4.台北市警察局文山第一分局防治組長葉麗娟調任台北市警察局松山分局秘書室主任。

5.台北市警察局刑事警察大隊司法組長李貴雪調任台北市警察局刑事警察大隊紀錄組長。

6.台北市警察局萬華分局交通組長吳博誠調任台北市警察局信義分局秘書室主任。

7.台北市警察局信義分局防治組長高天宇調任台北市警察局萬華分局交通組長。

8.台北市警察局中山分局保防組長馮台先調任台北市警察局信義分局防治組長。

9.台北市警察局松山分局保防組長周烱宏調任台北市警察局中山分局保防組長。

10.台北市警察局士林分局保防組長林國平調任台北市警察局松山分局保防組長。

11.台北市警察局士林分局秘書室主任蔡賢良調任台北市警察局士林分局保防組長。

12.台北市警察局文山第一分局保防組長詹益勳調任台北市警察局士林分局秘書室主任。

13.台北市警察局南港分局保防組長陳烈誠調任台北市警察局文山第一分局保防組長。

14.台北市警察局後勤科警務正羅棨合調任台北市警察局南港分局保防組長。

15.台北市警察局大同分局勤務指揮中心主任羅雅容調任台北市警察局士林分局防治組長。

16.台北市警察局保安科警務正黃贏慧調任台北市警察局文山第一分局行政組長。

17.台北市警察局交通警察大隊行政組長胡谷展調任台北市警察局交通警察大隊綜合組長。

18.台北市警察局交通警察大隊綜合組長鄭培淩調任台北市警察局交通警察大隊行政組長。

19.台北市警察局保防科資料股長楊麗華調任台北市警察局秘書室文書股長。

20. 台北市警察局保防科偵防股股長劉美賢調任台北市警察局保防科資料股股長。

21.台北市警察局秘書室文書股股長高崇芝調任台北市警察局保防科偵防股股長。

22.台北市警察局秘書室警務正黃建盛調任台北市警察局保安科警務正。

23.台北市警察局松山分局中崙派出所警務員兼所長胡金龍調任台北市警察局秘書室警務正。

24.台北市警察局防治科警務正李志平調任台北市警察局保防科警務正。

25.台北市警察局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長歐陽俊調任台北市警察局防治科警務正。

26.台北市警察局士林分局文林派出所警務員兼所長李宏聰調任台北市警察局後勤科警務正。

27.台北市警察局中山分局中山一派出所警務員兼所長林聖崴調任台北市警察局訓練科警務正。

28.台北市警察局信義分局三張犁派出所警務員兼所長林俊燁調任台北市警察局行政科警務正。

29.台北市警察局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長蔡再璧調任台北市警察局行政科警務正。

30.台北市警察局秘書室警務正陳進昌調任台北市警察局訓練科警務正。

31.台北市警察局萬華分局警備隊隊長楊志宏調任台北市警察局秘書室警務正。

32.台北市警察局中山分局長春路派出所警務員兼所長 陳明宗調任台北市警察局秘書室警務正。

33.台北市警察局中正第一分局刑事警務員何育賢調任台北市警察局勤務指揮中心督察員。

34.台北市警察局捷運警察隊刑事警務員蔡俊利調任台北市警察局內湖分局警備隊隊長。

35.台北市警察局保安警察大隊中隊長范達煥調任台北市警察局松山分局刑事警務員。

36.台北市警察局保安警察大隊中隊長蔡楊傳調任台北市警察局內湖分局警務員。

37.台北市警察局內湖分局內湖派出所警務員兼所長盧俊宇調任台北市警察局松山分局民有派出所警務員兼所長。

38. 台北市警察局大安分局安和路派出所巡官兼副所長汪昕儒調任台北市警察局內湖分局內湖派出所巡官兼所長。

39.台北市警察局內湖分局東湖派出所警務員林信利調任兼所長 台北市警察局信義分局刑事警務員。

40.台北市警察局內湖分局大湖派出所巡官兼所長朱柏翰調任台北市警察局內湖分局東湖派出所警務員兼所長。

41.台北市警察局中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長楊坤龍調任台北市警察局中山分局中山一派出所警務員兼所長。

42. 台北市警察局士林分局蘭雅派出所警務員兼所長劉孝謙調任台北市警察局中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長。

43.台北市警察局松山分局三民派出所警務員兼所長馮忠堂調任台北市警察局大同分局寧夏路派出所警務員兼所長。

44.台北市警察局大同分局寧夏路派出所警務員兼所長高永限調任台北市警察局松山分局三民派出所警務員兼所長。

45.台北市警察局士林分局社子派出所警務員兼所長許書桓調任台北市警察局松山分局中崙派出所警務員兼所長。

46.台北市警察局文山第一分局木柵派出所警務員兼所長洪明煌調任台北市警察局士林分局社子派出所警務員兼所長。

47.台北市警察局松山分局警備隊分隊長宋子豪調任台北市警察局文山第一分局木柵派出所警務員兼所長。

48.台北市警察局萬華分局華江派出所警務員兼所長張俼銘調任台北市警察局信義分局三張犁派出所警務員兼所長。

49.台北市警察局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長李智瑋 調任台北市警察局萬華分局華江派出所警務員兼所長。

50.台北市警察局中正第二分局南昌路派出所巡官兼副所長賴新天調任台北市警察局中正第二分局泉州街派出所巡官兼所長。

51.台北市警察局大同分局民生西路派出所警務員兼所長郭文釋調任台北市警察局大安分局敦化南路所警務員兼所長。

52.台北市警察局萬華分局青年路派出所警務員兼所長黃忠道調任台北市警察局大同分局民生西路派出所警務員兼所長。

53.台北市警察局萬華分局西門町派出所巡官兼副所長盧宏銘調任台北市警察局萬華分局青年路派出所巡官兼所長。

54.台北市警察局中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長張鈞筌調任台北市警察局中山分局長春路派出所警務員兼所長。

55.台北市警察局文山第一分局木新派出所警務員兼所長鄭錦燦調任台北市警察局中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長。

56.台北市警察局萬華分局大理街派出所巡官兼所長王韶瑋調任台北市警察局文山第一分局木新派出所警務員兼所長。

57.台北市警察局信義分局福德街派出所警務員兼所長林子敬調任台北市警察局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長。

58.台北市警察局萬華分局康定路派出所巡官兼所長陳韋勲調任台北市警察局信義分局福德街派出所警務員兼所長。

59.台北市警察局刑事警察大隊偵查第一隊分隊長譚凱文調任台北市警察局萬華分局康定路派出所巡官兼所長。

60.台北市警察局南港分局南港派出所警務員兼所長陳柏剛調任台北市警察局士林分局文林派出所警務員兼所長。

61.台北市警察局刑事警察大隊偵查第七隊分隊長方定工調任台北市警察局南港分局南港派出所警務員兼所長。

62.台北市警察局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長陳右霖調任台北市警察局萬華分局刑事警務員。

63.台北市警察局中正第一分局忠孝西路派出所巡官兼副所長楊開琮調任台北市警察局中正第一分局博愛路派出所巡官兼所長。

64.台北市警察局內湖分局港墘派出所巡官兼所長張育銘調任台北市警察局內湖分局港墘派出所警務員兼所長。

65.台北市警察局大同分局交通組巡官莊凡緯調任台北市警察局內湖分局潭美派出所巡官兼所長。

66.台北市警察局士林分局社子派出所巡官兼副所長呂政隆調任台北市警察局士林分局山仔后派出所巡官兼所長。