15,000小時的練習 讓夢想上壘 一球圓一夢 華南金控為臺灣棒球小將加油！

2020年，臺灣職棒成為率先全球開打的職業運動賽事，受到世界級矚目，掀起網路上一波觀賽熱潮。這不僅凸顯出國內防疫成果，更為臺灣棒球界帶來一大鼓舞。尤其是打開基層棒球賽的活路，讓各縣市致力棒球培訓的學校教練與球員一整年的辛苦練習也能獲得實力展現的機會。六月甫結束的華南金控盃少棒與青少棒賽，就是提供這群棒球小將嶄露頭角的絕佳舞臺，他們努力奮戰發光發熱，替自己爭取成為U-12與U-15的國手資格，期待有朝一日能為臺灣爭光，被所有人看見。

嚴格訓練是茁壯的痕跡15,000小時的練習 才能站上夢想的壘包臺灣各地的青少棒選手受到12年國民基本教育的保障，他們的求學日常，多在球場與教室間穿梭，每日過著「練三餐」、「練四餐」的訓練生活。他們若是從九歲加入學校的棒球隊，每一個人都勢必得花上15,000小時的訓練，才得以有機會達成打職棒的夢想。

「一般的孩子沒有辦法學習到跟練棒球的孩子同樣的壓力跟收穫。」今年華南金控盃少棒賽冠軍桃園市代表隊教練干易哲說。他長年對這些少棒球員的養成觀察中，發現這些十來歲的球員們，一旦克服嚴格的訓練學得球技的同時，也能學習到自信、忠誠、忍耐的心理特質，而且更能兼顧學業。

以上一屆代表臺灣出賽U-12世界盃少棒賽的中華隊隊長黃天賜為例，他是小學三升四年級時加入棒球隊。一開始，因為自己的身材跟力量都比別人小，常常覺得太累裝病，請假逃避練習。後來，媽媽跟他說「打球的人沒有在請假的。」他哭著跟媽媽和教練說想再練。後來，黃天賜當同儕都在玩的時候，自己都在練習，他說「這幾年身材慢慢長起來才變得比較好一點。」

去年世界盃對日本的冠軍賽，黃天賜在滿壘時，敲出得分的關鍵打點，為臺灣留下一座冠軍寶座。他把自己的好表現歸功於教練，他回憶組訓的第一天，「大家都手忙腳亂的，因為我是學長，教練罵我要加油，要把學弟拉起來。」他說，「教練說只有你一個人好不會贏的，就算你打了一支全壘打，後面不會打還是輸。」這番話也讓他深刻體會「棒球是靠團體，不是靠個人」。

如今升上國中一年級的他，對未來棒球路上的夢想，他說「當然是希望可以打職棒，能打愈遠愈好」但是，他也很務實地表示「希望能在臺灣多磨練，未來有機會再去國外。」

企業推動基層棒球發展贊助賽事 提供球技表現的舞臺 為棒球小將鋪出淬煉之路干易哲說，每一個從小練習棒球的孩子「都是為了自己喜歡的事情努力，想在場上發揮平時練習達到的成就感」他說，現在很多企業願意給基層棒球愈多的舞臺跟曝光資源，這不僅能奠定球員的自信心，也會讓社會大眾開始了解與重視基層棒球的發展，也能讓臺灣棒球界愈來愈穩定。

14年來不間斷支持臺灣基層棒球發展的華南金控與中華棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，持續贊助舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最優秀的國家代表隊，贊助在國內舉辦的國際棒球賽事，並支持國家代表隊參賽經費，更在全臺各地舉辦基層棒球訓練營，捐助經費及球具給各地的少棒、青少棒隊，為後續的青棒，成棒、還有職棒來鋪路。華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，「一定會繼續來守護熱愛棒球的兒童，為基層棒球盡一份心力。」為臺灣棒球員的養成，注入永續活水，幫助球員夢想淬煉，上壘得分！