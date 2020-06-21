聯合報一周大事 6/14~6/20
國內：
16日：世界動物衛生組織（OIE）審查通過，歷經23年努力，台灣（台、澎、馬，不含金門）改列不打疫苗的口蹄疫非疫區，預計下半年生鮮豬肉可望恢復出口。
17日：教育部長潘文忠宣布，優先開放11個低風險國家或地區應屆畢業生分批返台就學，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，但不含陸生。
19日：台北地方法院判決，兩蔣日記等兩蔣總統任內文物，屬中華民國所有，由國史館管理。
國外：
16日：北韓炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室。南韓國防部警告北韓，若採取實際軍事行動將付出代價。北韓領導人金正恩胞妹金與正則痛批南韓總統文在寅親美違反兩韓協議。
19日：中國大陸和印度在拉達克加萬谷爆發衝突，印度高層官員說，大陸部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。但大陸僅承認人民解放軍在衝突中有傷亡。
20日：世界衛生組織（WHO）說，全球新冠肺炎疫情進入「新的危險階段」，在民眾對防疫封鎖措施疲乏之際，疫情正加速蔓延，各國仍應審慎以對。
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