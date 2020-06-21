聯合報一周大事 6/14~6/20

看見在宅終老的困境，愈來愈多健康老人在子女離巢後，規畫搬到收費合理、照顧妥善的安養機構，但政府蓋住宿型機構緩不濟急。公辦民營的老人住宅或社會住宅，採「租屋養老」的飯店管理模式，讓「老有所終」有了新解，只是仍遇到老問題—僧多粥少。

2020-06-20 17:28