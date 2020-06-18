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7至12歲兒童觸法 19日起由學校社政保護安置

中央社 / 台北18日電

司法院今天指出，少年事件處理法修法通過後，7至12歲兒童觸法事件，不再移送少年法院，將由學校、社政單位給予輔導保護安置，明天起施行。

舉例來說，兒童如在超商偷東西，店家向警方報案後，警察就不宜以偵辦刑事案件的立場到場執行職務，而應視情況通知兒童家長、學校老師或社工到場處理，也不會再將兒童移送少年法庭。

目前行政院已參照有關法令規定，研擬「兒童與少年偏差行為之預防及輔導辦法」（目前由內政部預告中），以利行政機關依循。

司法院指出，有關兒童保護事件（兒童觸犯刑罰法律行為的事件）部分，根據司法院6月15日晚上統計為止，繫屬於法院的兒童保護事件，共有183件、220名兒童，6月19日前，法院會全部結案，依個案情形給予不付審理或不付保護處分的裁定、執行中案件免予或中止執行，並視兒童需要，與社政及教育單位進行銜接（包括由學校接手輔導、轉由社政進行安置等）。

同時請主管機關依照兒童及少年福利與權益保障法等相關規定，提供兒童及其家庭必要的福利服務或辦理追蹤輔導；少年法庭也會通知有關單位，將兒童的前案紀錄及有關資料全數塗銷。

至於各界關注「未來兒童如有觸犯刑罰法律行為要如何處理問題」，依司法院統計資料顯示，近10年來兒童保護事件的行為態樣前3名分別為竊盜、妨害性自主（通常為不當觸摸）、傷害罪，但情節均非重大，法院裁定的保護處分，主要為訓誡（或加假日生活輔導）或保護管束，以107年為例，只有2名兒童裁定安置輔導，108年至今則無。

此外，19日起，有3所中途學校（完全中學），先加入安置輔導處所陣容，由於中途學校原先是依照兒童及少年性剝削防制條例設置，這次因應少事法變革，以及司法少年安置輔導與就學需要，因此先提供50個床位給司法少年，未來將視執行情形再評估增加床位的必要性，以兼顧中途學校現有學生及司法少年的需求。

司法院 行政院

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