快訊

【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫旅館非境外生唯一選項 莊人祥：宿舍能做可報教部

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
有部分大學反應，校內宿舍可供集中檢疫，替境外生省錢；指揮中心發言人莊人祥表示，若宿舍有檢疫量能，可回報教育部審核，通過即可成為集中檢疫處。本報資料照片
有部分大學反應，校內宿舍可供集中檢疫，替境外生省錢；指揮中心發言人莊人祥表示，若宿舍有檢疫量能，可回報教育部審核，通過即可成為集中檢疫處。本報資料照片

我國開放第一梯次11個低風險國家境外生入境，指揮中心及教育部決議優先安排至校外防疫旅館完成檢疫，但有部分大學反應，校內宿舍可供集中檢疫，替境外生省錢；指揮中心發言人莊人祥表示，若宿舍有檢疫量能，可回報教育部審核，通過即可成為集中檢疫處。

「防疫旅館只是優先選擇，絕非境外生唯一選項。」莊人祥說，部分學校宿舍暫時無法作為完備集中檢疫場所，如學校宿舍還有一般學生，無法滿足一人一室或無獨立衛浴空間等，因此，決定暫時以安排校外防疫旅館優先。

莊人祥表示，境外生入住防疫旅館檢疫算是「過渡期的方式」，待各校宿舍準備就緒，即可漸進改為以學校宿舍集中檢疫。第一批入境的境外學生約2238人，大專院校多集中於北部，強調會視各縣市防疫旅館量能，分梯分批安排境外生入境，控制地方境外生居家檢疫人數。

宿舍 防疫旅館 教育部

延伸閱讀

孟加拉夫妻同機客確診 莊人祥研判孟加拉感染可能性高

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

境外生防疫旅館優先 莊人祥：部分學校無法一人一室

孟加拉返台夫妻疑瞞疫調 莊人祥：尊重地方裁量

相關新聞

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

警政署今天發布高階警察人事，鍾國文升警察專科學校校長、王慶麟調保安警察第一總隊長、林順家調警政署主任秘書、陳永利調警政署...

防疫旅館非境外生唯一選項 莊人祥：宿舍能做可報教部

我國開放第一梯次11個低風險國家境外生入境，指揮中心及教育部決議優先安排至校外防疫旅館完成檢疫，但有部分大學反應，校內宿...

一件襯衫／18歲初戀故事寫成歌 造就周興哲新天王

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了周興哲作為節目第四集的來賓，主持人黃山料希望透過訪談能將「在夢想的路上，放下他人多餘的成見，只做自己的天王」的信念傳達給世界。

珍古德獲唐獎永續發展獎 籲世人發展新綠色經濟

唐獎今年頒發永續發展獎給知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall），珍古德透過影片表示，聽到獲獎消息時感到不知...

考試院會通過審議 公務人員進修年限最長放寬至3年

考試院院會今天審議通過，公務人員進修年限最長放寬至3年，專題研究期間最長放寬至1年，修正草案近日將函請立法院審議。

「重新定義人與動物關係」 珍古德獲唐獎永續發展獎

唐獎今天公布第四屆得獎人，永續發展獎由現年86歲、知名英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）獲獎，表彰她在...

唐奬公布第四屆得獎人 動物學家珍古德獲獎

唐奬教育基金會執行長陳振川、中研院院士劉兆漢與中研院環境變遷研究中心客座講座教授王寶貫上午一起出席唐奬第四屆得獎人公布記...

徐國勇走訪陽明山國家公園 示範安心旅遊

後疫情時期，為鼓勵民眾走向戶外，內政部長徐國勇今下午走訪陽明山國家公園，示範安心旅遊。徐國勇表示，國內疫情趨穩，民眾只要...

蝴蝶意象口罩飛向美國 台設計師謝總統鼓勵圓夢

一位台灣設計師以內含台灣形狀的蝴蝶設計，委由海外友人製成口罩，寄給蔡總統為開放口罩出口請命，他們不僅收到總統的回信，口罩...

熱門新聞

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

韓團隊出征！曹桓榮po與韓合照：大家的心永遠在一起

府方公布七位監委名單 蔡總統提名陳菊為監察院長

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症終出院 台大醫院幫慶生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。