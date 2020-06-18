防疫旅館非境外生唯一選項 莊人祥：宿舍能做可報教部

我國開放第一梯次11個低風險國家境外生入境，指揮中心及教育部決議優先安排至校外防疫旅館完成檢疫，但有部分大學反應，校內宿舍可供集中檢疫，替境外生省錢；指揮中心發言人莊人祥表示，若宿舍有檢疫量能，可回報教育部審核，通過即可成為集中檢疫處。

「防疫旅館只是優先選擇，絕非境外生唯一選項。」莊人祥說，部分學校宿舍暫時無法作為完備集中檢疫場所，如學校宿舍還有一般學生，無法滿足一人一室或無獨立衛浴空間等，因此，決定暫時以安排校外防疫旅館優先。

莊人祥表示，境外生入住防疫旅館檢疫算是「過渡期的方式」，待各校宿舍準備就緒，即可漸進改為以學校宿舍集中檢疫。第一批入境的境外學生約2238人，大專院校多集中於北部，強調會視各縣市防疫旅館量能，分梯分批安排境外生入境，控制地方境外生居家檢疫人數。