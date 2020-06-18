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一件襯衫／18歲初戀故事寫成歌 造就周興哲新天王

一件襯衫 / 綜合報導
《山料聊聊》本次邀請了周興哲（右）作為節目第四集的來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供
《山料聊聊》本次邀請了周興哲（右）作為節目第四集的來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了周興哲作為節目第四集的來賓，主持人黃山料希望透過訪談能將「在夢想的路上，放下他人多餘的成見，只做自己的天王」的信念傳達給世界。

人生中的失敗痛苦與狼狽，都不是浪費

每個人都曾在感情跌跌撞撞，在一段關係裡從萌芽，期待，到面對結果的過程，都這一種學習，這些經歷更都促使我們成長。

周興哲18歲時經歷一段深刻的愛戀，他在女孩身邊守候了 3 年，暗戀的每一天心裡都甜蜜的糾結著，終於有一天鼓足勇氣，在一個大雪紛飛的夜晚表白了心意，但，愛情不像鋼琴可以練習。女孩沒有成為愛人，他將對愛情的期待與失落寫成了一首首情歌，造就了現在的天王。

周興哲曾被貼上炫富、大頭症的標籤，和網路上的酸言酸語。他曾在這些流言中迷失過，努力去證明自己，私下那些標籤。 圖／《一件襯衫》授權提供
周興哲曾被貼上炫富、大頭症的標籤，和網路上的酸言酸語。他曾在這些流言中迷失過，努力去證明自己，私下那些標籤。 圖／《一件襯衫》授權提供

最挫折的從不是奮戰的孤獨

而是用盡全力地嘗試卻不被看好

大部分人在年幼時許下的夢想，多被認為只是個玩笑話。當周興哲再 9歲時立志要成為舞台上最閃耀的新星，有成為大人眼中稚氣的玩笑，「憑什麼你可以？」有人不認可他的音樂，或是拿他與別人做比較進而否定他，但旁人的質疑，只讓他更加執迷，把每一個失敗與挫折寫成歌，想向世界證明這個夢想，不只是一個男孩的妄想。

周興哲也是平凡人，習慣聽別人的言論來認識自己。他曾被貼上炫富、大頭症的標籤，和網路上的酸言酸語。他曾在這些流言中迷失過，努力去證明自己，私下那些標籤。

管他什麼眼光，在夢想的路上做自己的天王

我們永遠無法控制外人的眼光，但只要持續做自己熱愛的事，世界的冷嘲熱諷只是他不斷前進的腳步所揚起的煙塵。有些事，現在不做，可能就永遠錯過了。

周興哲達成了小時候的夢想，站上小巨蛋演出。當夢想達成的那一刻好不真實，但每個腳步他都走得踏實。經歷失戀、不被看好、輿論壓力，踏過最泥濘的低窪，才走到如今的高峰。如同周興著所說「我不會停下腳步，管他什麼眼光，在夢想路上，我們都該做自己的天王。」

當我們義無反顧地追尋夢想

別忘了感謝守護自己的避風港

一件襯衫創辦人黃山料，於訪談結束後在臉書上留下感言：

（以下節錄自黃山料的Facebook）

辛苦過的孩子，證明自己的慾望就越強。和周興哲聊他在11歲離家，獨自到其他國家生活，寄人籬下、陌生語言、沒有朋友，生活只有自己。

10年前山料離開金門，到台北生活，有一千種不習慣，不習慣記路名、不習慣擁擠、不習慣凡事只講求效率、不習慣當你沒有價值時就沒有人理你。

那年20歲，我認為世界只有輸贏，我想成為贏的那個。輸的人就是失敗的，贏的人就是成功的，卻從未想過，輸贏又是誰定義的？

拼事業以及追逐目標的途中，因為專注於眼前，不小心傷害了朋友，虧待了另一半，錯過了親情。在工作的日子裡，只有同事，只有績效，沒有朋友。

我知道我失去了什麼，也接受那些失去是必然而我也相信。如果那些曾經珍視你的，在互相傷害的反覆過程中，至今依然留了下來，那就牢牢抓緊！

生活在台北的10年裡，那些不習慣最後都成了依賴，那些不認同的，終究也找到平衡。

看見忠孝東路擁擠的車水馬龍讓我有家的感覺，此刻躺在床上寫文章，窗外是台北101，令我特別有安全感。

可我的家鄉是金門，是一座很溫暖的小島，離開小島後，我拼命發光，也有很累很累的時候。下禮拜，我好想回家。

謝謝金門，讓我能繼續在世界發光。

謝謝養育我長大的家，給我能量，讓我義無反顧去闖。

《山料聊聊》本次邀請了周興哲作為節目第四集的來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供
《山料聊聊》本次邀請了周興哲作為節目第四集的來賓。 圖／《一件襯衫》授權提供

授權來源：黃山料粉絲專頁

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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