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「重新定義人與動物關係」 珍古德獲唐獎永續發展獎

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
唐獎今天公布永續發展獎由知名英國靈長類動物學家珍古德獲獎。記者吳姿賢／攝影
唐獎今天公布永續發展獎由知名英國靈長類動物學家珍古德獲獎。記者吳姿賢／攝影

唐獎今天公布第四屆得獎人，永續發展獎由現年86歲、知名英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）獲獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻，是世界邁向永續發展推動的重要基礎。

唐獎是台灣企業家尹衍樑效法諾貝爾獎精神而捐助成立的世界級大獎，設置永續發展、生技醫藥、漢學、法治四大獎項，今起四天逐一公布得獎者。中研院院士劉兆漢今天公布，永續發展獎由珍古德獲獎，她對生物多樣性、環境有重大貢獻，評選時並未考量新冠肺炎疫情，卻意外凸顯人類跟其他生物要和諧共存的重要性，今年選擇非常及時且有意義。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，珍古德本人對於獲得唐獎感到非常榮耀，並認同永續發展獎，唐獎也因珍古德的國際組織影響力擴散到全世界。

中研院院士王寶貫指出，珍古德最近曾提到，新冠肺炎發生是因人類沒有尊重動物界，人類壓迫動物界生態、居住環境，使得動物身上病毒有機會跑到人類身上。他認為，珍古德以其智慧觀察人類與動物界，更以無比熱誠推動一生相信的信念，這是今年唐獎頒發給珍古德的重要原因。

王寶貫說，1960年前珍古德26歲時前往坦尚尼雅研究黑猩猩，發現黑猩猩會製造及使用工具，捕食猴子、做小工具釣取蟻窩中的白蟻、以手相互請求、輕拍或擁抱，且不同黑猩猩有獨特性格、心智及情感，為靈長類動物學門引入全新資訊，震驚科學界。

王寶貫說，珍古德以創新及整體性方法，將研究目標連結到動物行為、社區及環境，開創性工作的成果讓世人更了解黑猩猩、人類共同的地球環境，並體認到相互間密不可分的關係，讓世人重新反省對待自然環境的態度，是國際永續發展推動的重要基礎。

珍古德1977年成立國際珍古德教育及保育協會，在全球30多個地區設立辦公室，1998年在台灣設立辦公室，推動全球野生動物保育和環境教育。

除了黑猩猩研究，珍古德也投身環境教育及公益事業，1991年推動「根與芽」國際環境教育計畫，超過65國參與，輔導成立1萬多個根與芽小組，幫助年輕人以永續方式生活。1994年她在岡貝國家公園周邊推行「TACARE」社區保育及發展計畫，引入永續農耕、培養樹苗圃造林，提供衛生設施及女性教育機會。

珍古德 唐獎 新冠肺炎

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