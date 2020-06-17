陸配兒無法返台就學 民團批食古不化

「孩子不會選國籍，而是申請台灣國籍的程序本來就要花時間！」台灣新住民發展協會與大批陸配17日於疾管署前大聲疾呼，要求政府儘快開放入籍中孩童返台就學。理事長徐春鶯表示：「受教是孩子的基本權利，回來不是國籍選擇的問題，而是申請本來就要時間。」

受教是基本權利

衛福部疾管署大門口17日擠滿大批陸配，特意選在指揮中心召開例行記者會前聚集，就是要請求政府儘速開放讓身份模糊的小孩返台就學及與家人團圓。台灣新住民發展協會理事長徐春鶯表示：「受教是孩子的基本權利，回來不是國籍選擇的問題，而是申請程序本來就要時間。」呼籲陳時中別搞錯重點。

父母一方為中國大陸人士的小孩，得以在台灣以居留證身份留下，而許多小孩更是從小就在台灣長大，但是12歲以上孩子要申請台灣身份證要連續住滿2年及通過申請，「目前面臨類似情況的有超過400位孩子。」徐春鶯怒批，正處於入籍程序中的孩子卻不能夠入境，就算下機了還是被遣返。

滯留中國的「小明們」也自拍影片，向陳時中及蘇貞昌喊出想回台灣的願望。影片中，就讀高中的女孩哽咽地表示，真的好想回家，另一位男孩則說，很想念台灣同學和老師。一名女童則拿著自己畫的「我愛台灣」，表示很想回學校和老師同學們一起讀書，「希望陳伯伯（陳時中）和蘇伯伯（蘇貞昌）幫忙。」

下機卻不能入境？

「一個10歲小朋友而已，機場移民署官員有必要罵小朋友嗎？」老婆是陸配的阿郎則忿忿指控，機場海關人員面對小孩子資格不符在機場沒辦法入境，竟然破口大罵，「罵完小孩還罵我老婆，之後還要我們自費買機票返回中國。」他也直指陸委會與指揮中心不同調，導致能上機卻不能入境，後果竟要民眾承擔。

徐春鶯指出：「孩子要住滿183天才能拿到居留證，現在不能入境，那這一年就不能拿了？還有學生錄取大學卻一直沒有辦法回來報到，只是回中國換證就要被這樣對待嗎？」她認為，政府面對如中國配偶需回台陪產及孩子就學權利等特殊個案時，一律以申請程序及面談才能得到許可，是食古不化。

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