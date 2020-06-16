獨／台農發今召開董事會更換董事長陳郁然 由洪忠修接任

號稱農業國家隊的台農發公司今天下午召開董事會，農委會更換台農發董事長陳郁然，由農委會屏東生技園區主任洪忠修接任，遺缺由農委會科技處處長王仕賢暫代；此波被視為是農委會520後第二波人事調動之一。

洪忠修為農委會主委陳吉仲學生，原從農糧署企劃組組長職被拔擢為農委會國際處長，今年再調為屏東生技園區主任，昨日他已向同事發出告別信，說是受到陳吉仲與高層長官的厚愛提攜，今天起要借調接任台農發董事長。

知情人士表示，陳郁然為紐西蘭奇異果行銷公司Zespri 前行銷暨業務總裁，當年由總統蔡英文親自邀請，要借重長才，入主農業國家隊台農發；但幾年下來，行銷人有行銷人的理念與堅持，恐與農委會想要執行的政策；他以理念不合；農委會內一直傳出520後會「處理」台農發的訊息，原本以為是要結束這公司，結果是更換董事長。洪忠修為陳吉仲嫡系子弟兵，去台農發要執行並貫徹長官交辦的任務。

2016年政黨輪替，不到半年，農委會在年底盛大成立台灣國際農業開發公司（台農發）。但這家號稱百分之百的民營公司，本身定位不明、績效不彰，人事、預算也不受監督，甚至跟農民契作外銷，也被外認為與民爭利，當農產品盛產時，又常被農委會拿出來宣傳。

但2017年從越南進口大白菜失敗、2018年因香蕉量多價格大跌，農委會為了「救蕉」，曾喊出由「國家隊」（台農發）外銷香蕉到中東120公噸，最後當年6月僅出口兩貨櫃、共23公噸；7月也僅銷出一貨櫃，績效不彰 。

台農發公司原定資本額10億元、董事會席次為董事七人及監察人二人，2017年7月28日募集第一階段資金2.4億元，是由8個股東出資成立，包括台肥公司8000萬元，外貿協會、兆豐銀行、中盈投資各3500萬，雜糧基金會、CAS協會、國合會各2000萬，全國農業金庫1000萬。

2019年，農委會以公司財務虧損情形，涉私人公司內部運作及財務規畫為由，沒有提供立法院相關資訊；但根據財報資料，到去年底，台農發虧損達8000萬元，為總資本額的三分之一。

官方網站上，台農發發出的最後一篇新聞稿，是2018年10月22日，將烏龍蕉賣到日本，之後就沒有新的說明或活動。