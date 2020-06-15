快訊

到台南考證照 高二女學生倒臥旅社送醫不治

威力彩頭獎連36摃 下期頭獎上看8.5億

畢業生上工滿三個月就加薪 勞團:勞動部只會消化預算

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
新冠肺炎導致百業蕭條，影響畢業生求職意願，寧可延畢躲過「後疫情時代」。本報資料照片
新冠肺炎導致百業蕭條，影響畢業生求職意願，寧可延畢躲過「後疫情時代」。本報資料照片

新冠肺炎導致百業蕭條，影響畢業生求職意願，寧可延畢躲過「後疫情時代」。勞動部為了鼓勵青年勇敢跨進職場，祭出「就業滿三個月就加薪」的「青年就業獎勵計畫」。勞團與學者對此有不同看法，勞團認為此政策只是「消化預算」，無助於改善青年就業結構；勞動學者則認為，根據過往經驗。此一「撒錢」確可有效刺激社會新鮮人邁入職場，但若無後續的職業訓練計畫，效果也只是曇花一現。

青年勞動九五聯盟理事長周于萱認為，此一「就業三個月就加薪」的政策「邏輯奇怪」、「無法解決真正的問題」。她指出，勞動部花錢獎勵青年「工作滿三個月」，而不是協助他找到自己的興趣或規劃職涯發展，讓他可以長期穩定就業；一旦青年拿到獎勵金就辭職，這筆錢就白白浪費了。

周于萱認為，社會新鮮人找不到工作、流動率高，問題在於「低薪」與產業結構、職業技能等，勞動部不解決根本問題，卻只想到「短打」砸補助金。她質疑，此一計畫只是勞動部為了消化「就業安定基金」的龐大預算，「這筆錢拿來提升勞檢員待遇、實施勞動教育或補貼工會，不是更有效益？」

中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，「青年就業獎勵計畫」手法類似行之有年的「就業穩定津貼」或「初次尋職青年就業服務」，新北市、桃園市、台中市均曾實施，均有效提升就業穩定率。他認為，此一「短打」對於「後疫情時代」的失業恐慌潮有其意義。

李健鴻表示，長期失業者容易成為放棄尋職的「怯志者」，影響國家的人力資源發展。根據主計處調查，今年四月台灣的「怯志者」比去年同期多了九千人，評估是受了新冠肺炎疫情的影響。他認為，第一份工作往往對年輕人影響深遠，「青年就業獎勵計畫」目的是鼓勵應屆畢業生勇敢踏出校門找工作，並做滿三個月試用期，有助年輕人勇敢踏進職場、證明自己。

台大國發所副教授辛炳隆表示，畢業生若怯於疫情不敢出門求職，選擇延畢或在家啃老，此一空白期往往成為履歷上的污點、影響其職涯發展一輩子。過去勞動部曾推出針對宅男宅女的鼓勵穩定就業方案，但針對全國應屆畢業生還是史上第一次。他肯定勞動部推動此一政策的用意，但認為能不能達到預期目標，還必須與後續的職業訓練搭配，才能真正幫助年輕人在職場站穩腳跟

青年 勞動部 疫情

延伸閱讀

畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

首波安心就業計畫補貼 申請至30日止

影／18校高中畢業生合唱明天會更好 祈求度過疫情危機

相關新聞

畢業生上工滿三個月就加薪 勞團:勞動部只會消化預算

新冠肺炎導致百業蕭條，影響畢業生求職意願，寧可延畢躲過「後疫情時代」。勞動部為了鼓勵青年勇敢跨進職場，祭出「就業滿三個月...

23年努力1年等待 台灣本週可望擺脫口蹄疫區

台灣自1997年爆發口蹄疫情，歷經23年防疫，等待1年審查，農委會今天表示，世界動物衛生組織（OIE）預計本週通知台灣改...

緬懷鍾肇政 總統頒一等景星勳章

「台灣文學之母」鍾肇政鍾老5月16日辭世，享耆壽96歲，各界昨天在桃園龍潭國小辦追思音樂會。蔡英文總統到場追頒一等景星勳...

首季健保點數少10億點 牙醫西醫基層預估點值破1.0

衛生福利部全民健康保險署6月11日公布重要財務資訊，支出面資訊統計顯示，今年首季醫療點數較去年同期減少10.1億點，成長...

回望昔50年，盼望新50年－倡議家論壇聊永續新解

「你還記得50年前的台灣是怎樣嗎？50年後，我們又想要留給孩子什麼樣的地球呢？」今年是世界地球日50周年，聯合新聞網《倡議＋》舉辦「地球期中考：未來啟點」論壇，邀請行政院數位政委唐鳳、兩家國際企業以及

高CP值! 安全/節能/耐磨三大優勢！

#ads-index-top--mobile,#ads-inline,.inline-ads { display: none; } 一如預期，米其林準時依約在6月4日晚上7點舉辦了「新品線上發表

熱門新聞

名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

影／時隔13天 新增2例境外移入新冠肺炎病例

張雅琴嗆韓國瑜：為何不敢講中共暴政？ 你連屁都不敢放

評韓國瑜「被罷免後表現」 沈富雄讚：Good！可圈可點

國防部新法上路 志願役士兵酒駕將一次記三大過

全球疫情 恐二度來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。