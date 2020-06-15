畢業生上工滿三個月就加薪 勞團:勞動部只會消化預算

新冠肺炎導致百業蕭條，影響畢業生求職意願，寧可延畢躲過「後疫情時代」。勞動部為了鼓勵青年勇敢跨進職場，祭出「就業滿三個月就加薪」的「青年就業獎勵計畫」。勞團與學者對此有不同看法，勞團認為此政策只是「消化預算」，無助於改善青年就業結構；勞動學者則認為，根據過往經驗。此一「撒錢」確可有效刺激社會新鮮人邁入職場，但若無後續的職業訓練計畫，效果也只是曇花一現。

青年勞動九五聯盟理事長周于萱認為，此一「就業三個月就加薪」的政策「邏輯奇怪」、「無法解決真正的問題」。她指出，勞動部花錢獎勵青年「工作滿三個月」，而不是協助他找到自己的興趣或規劃職涯發展，讓他可以長期穩定就業；一旦青年拿到獎勵金就辭職，這筆錢就白白浪費了。

周于萱認為，社會新鮮人找不到工作、流動率高，問題在於「低薪」與產業結構、職業技能等，勞動部不解決根本問題，卻只想到「短打」砸補助金。她質疑，此一計畫只是勞動部為了消化「就業安定基金」的龐大預算，「這筆錢拿來提升勞檢員待遇、實施勞動教育或補貼工會，不是更有效益？」

中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，「青年就業獎勵計畫」手法類似行之有年的「就業穩定津貼」或「初次尋職青年就業服務」，新北市、桃園市、台中市均曾實施，均有效提升就業穩定率。他認為，此一「短打」對於「後疫情時代」的失業恐慌潮有其意義。

李健鴻表示，長期失業者容易成為放棄尋職的「怯志者」，影響國家的人力資源發展。根據主計處調查，今年四月台灣的「怯志者」比去年同期多了九千人，評估是受了新冠肺炎疫情的影響。他認為，第一份工作往往對年輕人影響深遠，「青年就業獎勵計畫」目的是鼓勵應屆畢業生勇敢踏出校門找工作，並做滿三個月試用期，有助年輕人勇敢踏進職場、證明自己。

台大國發所副教授辛炳隆表示，畢業生若怯於疫情不敢出門求職，選擇延畢或在家啃老，此一空白期往往成為履歷上的污點、影響其職涯發展一輩子。過去勞動部曾推出針對宅男宅女的鼓勵穩定就業方案，但針對全國應屆畢業生還是史上第一次。他肯定勞動部推動此一政策的用意，但認為能不能達到預期目標，還必須與後續的職業訓練搭配，才能真正幫助年輕人在職場站穩腳跟