緬懷鍾肇政 總統頒一等景星勳章

「台灣文學之母」鍾肇政鍾老5月16日辭世，享耆壽96歲，各界昨天在桃園龍潭國小辦追思音樂會。蔡英文總統到場追頒一等景星勳章、褒揚令；行政院長蘇貞昌、監察院副院長孫大川與中央部會首長、次長、桃園市長鄭文燦、客家及文學界、親友2000多人到場致意，緬懷台灣文學巨擘、客家運動先驅。

蔡英文表示，自1988年「還我母語」運動以來，「鍾老」熱情投身推動台灣客家運動，努力爭取客家族群權益，推動客家語言文化復甦，凝聚客家意識，提出「新个客家人」口號：「我們願意為尋回我們的尊嚴、再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心，為我們大家的光明未來戮力以赴。」蔡英文強調將持續努力實踐這個理念，以悼念永遠的文化國寶鍾肇政。

行政院長蘇貞昌表示，鍾肇政在他90幾年的豐富精彩人生裡，歷經不同世代、 面對不同的統治者，但鍾老始終如一，在這塊土地上為族群母語認真奮鬥，成立客家電台，傳承客語及客家文化；鍾老在日據時期異族統治時代，或是威權戒嚴時代，始終堅強勇敢，用他的力量為文壇前輩擴展道路，也無私地鼓勵後進，讓台灣文學能深耕、拓展、繁茂，並成為文學巨擘。

鄭文燦說，鍾老生命中有3個原點：台灣、客家以及文學，精彩的一生跨越了歷史斷層，在白色恐怖時代，他以文學展現台灣人反抗的精神和追求自由的精神；在威權年代，他積極參與當時台灣的民主化運動，因此，台灣可說是他生命的重要原點。