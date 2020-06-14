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緬懷鍾肇政 總統頒一等景星勳章

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園報導
蔡英文總統（右）昨出席總統府前資政、台灣文學大老鍾肇政追思音樂會，並頒發一等景星勳章與褒揚令給其家屬，表彰「鍾老」對台灣文學的貢獻。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右）昨出席總統府前資政、台灣文學大老鍾肇政追思音樂會，並頒發一等景星勳章與褒揚令給其家屬，表彰「鍾老」對台灣文學的貢獻。記者潘俊宏／攝影

台灣文學之母」鍾肇政鍾老5月16日辭世，享耆壽96歲，各界昨天在桃園龍潭國小辦追思音樂會蔡英文總統到場追頒一等景星勳章、褒揚令；行政院長蘇貞昌、監察院副院長孫大川與中央部會首長、次長、桃園市長鄭文燦、客家及文學界、親友2000多人到場致意，緬懷台灣文學巨擘、客家運動先驅。

蔡英文表示，自1988年「還我母語」運動以來，「鍾老」熱情投身推動台灣客家運動，努力爭取客家族群權益，推動客家語言文化復甦，凝聚客家意識，提出「新个客家人」口號：「我們願意為尋回我們的尊嚴、再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心，為我們大家的光明未來戮力以赴。」蔡英文強調將持續努力實踐這個理念，以悼念永遠的文化國寶鍾肇政。

行政院長蘇貞昌表示，鍾肇政在他90幾年的豐富精彩人生裡，歷經不同世代、 面對不同的統治者，但鍾老始終如一，在這塊土地上為族群母語認真奮鬥，成立客家電台，傳承客語及客家文化；鍾老在日據時期異族統治時代，或是威權戒嚴時代，始終堅強勇敢，用他的力量為文壇前輩擴展道路，也無私地鼓勵後進，讓台灣文學能深耕、拓展、繁茂，並成為文學巨擘。

鄭文燦說，鍾老生命中有3個原點：台灣、客家以及文學，精彩的一生跨越了歷史斷層，在白色恐怖時代，他以文學展現台灣人反抗的精神和追求自由的精神；在威權年代，他積極參與當時台灣的民主化運動，因此，台灣可說是他生命的重要原點。

鍾肇政 蔡英文 音樂會 國寶 台灣文學

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