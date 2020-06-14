保住認知功能 長庚完成全台首例聾啞腦瘤患者清醒開顱

為保住語言功能而設計的清醒開顱手術，竟可以為失去語言功能的聾啞人士施行。長庚醫院腦神經外科團隊今年二月為全台第一位，也是全球第三位聾啞人士進行清醒開顱手術，這場「史上最安靜」的清醒開顱手術，成功保住患者的認知功能，寫下新頁。

五十九歲的江女士，四歲時因外傷喪失聽力與語言能力，兩年前被診斷為星狀膠質瘤，土城醫院副院長魏國珍是江女士的主治醫師，為她診斷之後，決定要替她動清醒開顱手術。

很多人問魏國珍，聾啞人士已失去語言能力，為什麼還需要清醒開顱？魏國珍說，清醒開顱手術的設計主要是保護語言功能，清醒開顱的過程中，醫療團隊必須不斷與患者對話，透過簡易測試，確認手術是否傷及腦神經，影響語言或認知功能區域。

江女士雖是聾啞人士，但就是因為她已失去語言及聽覺能力，更不能讓她失去認知能力。江女士只能用手語與外界溝通，不能讓她連打手語的能力都失去。江女士腦中的腫瘤界線不清 ，事前花了不少時間，弄清楚她腦部的認知區域在那裡，避免一不小心就傷及她的手語能力。

醫療團隊先找到江女士的優勢大腦，再規畫手術步驟，因為手術室裡沒有人會手語，術前訓練一位手語老師，讓她在術中與江女士溝通，這原本應是神經內科醫師在手術房裡的工作。

林口長庚腦神經外科主治醫師陳科廷解釋，清醒開顱如何確保患者功能未受手術影響，原理是透過設計題庫，讓患者回答，手術前會先告知題庫，請患者答題一次，手術中再進行一次，只要與術前出現落差，就表示手術切除區域已影響語言或認知功能，必須馬上調整。

要確認腦部執行語言或認知功能區域未受影響，陳科廷說，最常見的題目是數數字、辨識圖片之間的關聯，有會依照患者職業或特性，例如在手術中拉小提琴、唱歌等。

過去進行清醒開顱手術時，神經內科醫師會不斷與患者說話，這次真的是「最安靜的清醒開顱手術」，手語老師摸著江女士的手，請她數數字，或比手語讓她辨識圖片上提示。

魏國珍說，腦部腫瘤手術過程中，腦神經多少都會受影響經，必須控制在最多只影響百分之卅的程度，依照臨床經驗，即使喪失百分之卅，三個月後經復健也能恢復正常功能，這項要求，台灣比美國嚴苛，美國可忍受的範圍影響程度不超過五成。

魏國珍說，歷時兩個小時手術，手術室裡只見手語，安靜無聲，保住了江女士的認知功能。江女士術後持續復健，逐漸恢復正常生活。