首季健保點數少10億點 牙醫西醫基層預估點值破1.0

衛生福利部全民健康保險署6月11日公布重要財務資訊，支出面資訊統計顯示，今年首季醫療點數較去年同期減少10.1億點，成長率為負0.54%。另外，首季各總額部門平均點值之預估值顯示，牙醫和西醫基層的預估平均點值都罕見地超過1.0。

健保署醫管組組長李純馥表示，印象中過去各季申報量都會比去年同期高，今年首季受到疫情影響，申報點數反而減少。2020年首季醫療點數是1849.1億點，較去年同期申報點數1859.2億點少了10.1億點，成長率為-0.54%，其中藥費點數525.2億點，佔28.4%。以部門看，點數佔率以醫院最高(67.1%)，其次為西醫基層(16.1%)、中醫門診(5.9%)、中醫門診(3.7%)、透析(6.3%)。

李純馥說，過去牙醫點值偶爾點值會超過一，但西醫來說，點值超過一是很少見的。今年首季，各部門一般服務平均點值的預估值，以牙醫(1.0069)、西醫基層(1.0195)最佳，是過去13年來首度超過一。中醫(0.9225)和醫院(0.9501)點值預估值也明顯高於去年各季，門診透析點值預估則與往年相當，變化不大。

李純馥表示，首季點值破一只是預估值，八月才能確定首季點值。不過，今年受疫情影響，首季狀況特殊，衛福部原定今年改為整年度結算，但因面臨醫界不同意見，目前還未定案。主要是西醫擔心後面幾季點值隨就醫人潮復甦而下降，既然首季點值較佳，會希望儘早入袋為安。

總體而言，健保今年第一季收入1600億元，支出1675億元，與過去三年一樣，都是入不敷出。影響健保支出的主要原因包括新藥、新特材、重大傷病人數、慢性病人數等四大項。今年首季新藥增加13 項，估增加400萬元；新特材增加14項，估增加600萬元。

另外，重大傷病有效領證人數在今年首季首度突破90萬人，費用佔支出29%，較去年增加1.4%；首季慢性病就醫人數僅855.7萬人，雖明顯低於去年1205.4萬人，今年首季慢性病費用佔率卻達49.8%，較去年增加1.9%。