聯合報一周大事 6/7~6/13

還記得6年前參選台北市長意外拿下1.5萬票的拾荒老兵趙衍慶嗎？政見發表會上一曲反共山東小調讓他一砲而紅，如今他年事已高、與失智症為伴，但仍一心想回台北選市長，天天嚷著「我要為民服務，讓人民有錢」。但醫師評估他難以重回社會，將安排他在護理之家頤養天年。

2020-06-13 17:01