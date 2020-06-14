聯合報一周大事 6/7~6/13
國內：
11日：日本沖繩擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」。宜蘭縣議會也通過臨時動議案，建請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，縣府將研議辦理。
11日：罷韓案過關後，高雄市長韓國瑜12日解職，由高雄市府參事楊明州代理市長，行政院副院長陳其邁可望宣布辭官參與補選。
11日：因疫情延宕的大甲媽遶境進香活動，在防疫解封後起駕，剛術後的鎮瀾宮董事長顏清標主持起駕，展開9天8夜的遶境行程。
13日：自費醫材訂定收費上限引發爭議，還驚動蔡總統，健保署邀醫界開會，會後衛福部長陳時中宣布，原訂8月上路的新制延後實施。
國外：
9日：北韓對南韓未阻止維權人士空投反平壤文宣大感不滿，揚言廢除兩韓軍事協議並關閉跨邊界聯絡辦公室後，北韓官媒說，北韓將切斷與南韓間的軍事和政治聯絡管道。
12日：民間人權陣線發表「反送中百萬人大遊行一周年聲明」後，12日是包圍立法會一周年，有網民發起相關展覽及「同唱榮光」活動，包含議員許智峰等多人被警方制伏及拘捕。
13日：全球新冠肺炎確診數衝破750萬大關，其中巴西感染致死人數激增，達4萬1828例，躍居全球第2高。中國大陸北京新發地市場出現7例確診。
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