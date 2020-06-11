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台灣19歲少年奪SONY攝影大獎 獲獎照創作理念曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣19歲少年謝獻邦所拍的照片「Harry」得到索尼世界攝影大獎的「年度青年攝影師獎」。圖擷自索尼世界攝影大獎網站
台灣19歲少年謝獻邦所拍的照片「Harry」得到索尼世界攝影大獎的「年度青年攝影師獎」。圖擷自索尼世界攝影大獎網站

2020年度「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）9日宣布得獎名單，來自台灣的19歲少年謝獻邦（Hsien-Pang Hsieh）拿下「年度青年攝影師」獎項。獲獎作品「Harry」看似捕捉到一個神色匆匆的路人，但其實照片主角是一位街頭藝術家，以逼真的「匆忙姿態」定格在街頭。

2020年度「索尼世界攝影大獎」得獎名單揭曉，來自台灣的謝獻邦赫然在列，年僅19歲的他目前在德國留學，而這張得獎照片「Harry」就是他在德國拍攝的。照片看似捕捉到一個神色匆匆的路人，但其實那是一位街頭藝術家，一動也不動地以「匆忙姿態」定格在街上，這樣的反差讓謝獻邦感到震撼，因而拍下這張照片。

謝獻邦在得獎感言短片中表示，這張照片與他在德國的處境非常相似，身處異鄉的他希望能說一口流利的德語、想交新朋友、想更融入當地的生活，但卻一事無成。他說，「我急於想成為他人眼中期望的模樣，卻幾乎忘了我原本的樣子」。

謝獻邦以中文「活在當下」講述這張照片背後的深層涵義，人們平時生活總是匆匆忙忙，但這位街頭藝術家提醒他應該放慢腳步，享受生活。

謝獻邦還說，他接觸攝影多年，這是他的作品第一次獲獎，令他非常開心。最後他也感謝母親及家人支持他追求夢想，讓他能夠到德國留學，所以他才有機會體驗完全不同的文化生活，也才有機會拍下這張獲獎照片。

攝影 德國 Sony

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